Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradi

·34·Texno
Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradi

Sunʼiy intellekt olamidagi yetakchi kompaniya boʻlmish OpenAI oʻzining navbatdagi GPT 5.6 modelini taqdim etishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. AQSH prezidenti Donald Trump maʼmuriyati xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu texnologiyani keng ommaga taqdim etishni vaqtincha toʻxtatib turishni va nazorat ostida chiqarishni talab qilmoqda. Bu haqda The Information nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Sam Altman joriy haftada oʻtkazilgan yigʻilishda xodimlarga yangi model avvalgi versiyalar kabi ochiq tarqatilmasligini maʼlum qilgan. Unga koʻra, GPT 5.6 dastlab faqat cheklangan doiradagi hamkorlarga taqdim etiladi. Eng muhimi, har bir foydalanuvchining ushbu modelga kirish huquqi hukumat tomonidan alohida koʻrib chiqiladi va tasdiqlanadi.

Davlat nazorati va kiberxavfsizlik choralari

Trump maʼmuriyati dastlab sunʼiy intellekt sohasiga aralashmaslik siyosatini ilgari surgan boʻlsa-da, soʻnggi oylarda federal nazoratni kuchaytirishga qaror qildi. Xabarlarga koʻra, Milliy kiberdirektor idorasi hamda Fan va texnologiyalar siyosati boshqarmasi OpenAI bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda. Ushbu idoralar yangi modelning kiberhujumlar uyushtirish imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazishni maqsad qilgan.

Yaqinda AQSH prezidenti tomonidan imzolangan farmon sunʼiy intellekt kompaniyalaridan yangi modellarni ommaga eʼlon qilishdan avval ularni davlat sinovidan oʻtkazish uchun ixtiyoriy ravishda topshirishni talab qiladi. OpenAI hozirda aynan shu talablar asosida ish koʻrmoqda. Agar cheklangan sinov muddati muvaffaqiyatli oʻtsa, bir necha haftadan soʻng keng jamoatchilik uchun ruxsat berilishi kutilmoqda.

Anthropic tajribasi va xavf darajasi

OpenAI duch kelayotgan ushbu holat uning asosiy raqobatchisi Anthropic kompaniyasining harakatlariga oʻxshab ketadi. Anthropic oʻzining Claude Mythos deb nomlangan kuchli modelini faqat Project Glasswing loyihasi doirasida tanlangan hamkorlariga bergan edi. Kompaniya oʻshanda texnologiya "notoʻgʻri qoʻllarga tushsa, foydadan koʻra koʻproq zarar keltirishi mumkin" degan vajni keltirgan.

Mutaxassislarning fikricha, GPT 5.6 va shunga oʻxshash ilgʻor modellar kiberjinoyatchilar uchun kuchli qurolga aylanishi mumkin. Zamonaviy neyrotarmoqlar nafaqat zararli dasturlar yozishga, balki murakkab tizimlardagi zaif nuqtalarni inson omilisiz topish va ularni ishdan chiqarishga qodir. Bu esa yirik korporatsiyalar va davlat infratuzilmalari uchun jiddiy xavf tugʻdiradi.

Hozircha GPT 5.6 modelining real imkoniyatlari sirligicha qolmoqda, chunki u hali mustaqil ekspertlar tomonidan oʻrganilmagan. Biroq Oq uyning bunday keskin aralashuvi yangi modelning imkoniyatlari avvalgilaridan ancha yuqori ekanligidan dalolat berishi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham ushbu cheklovlar global sunʼiy intellekt bozoridagi yangi tartib-qoidalarning debochasi boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi