Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradi
Sunʼiy intellekt olamidagi yetakchi kompaniya boʻlmish OpenAI oʻzining navbatdagi GPT 5.6 modelini taqdim etishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. AQSH prezidenti Donald Trump maʼmuriyati xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu texnologiyani keng ommaga taqdim etishni vaqtincha toʻxtatib turishni va nazorat ostida chiqarishni talab qilmoqda. Bu haqda The Information nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Sam Altman joriy haftada oʻtkazilgan yigʻilishda xodimlarga yangi model avvalgi versiyalar kabi ochiq tarqatilmasligini maʼlum qilgan. Unga koʻra, GPT 5.6 dastlab faqat cheklangan doiradagi hamkorlarga taqdim etiladi. Eng muhimi, har bir foydalanuvchining ushbu modelga kirish huquqi hukumat tomonidan alohida koʻrib chiqiladi va tasdiqlanadi.
Davlat nazorati va kiberxavfsizlik choralariTrump maʼmuriyati dastlab sunʼiy intellekt sohasiga aralashmaslik siyosatini ilgari surgan boʻlsa-da, soʻnggi oylarda federal nazoratni kuchaytirishga qaror qildi. Xabarlarga koʻra, Milliy kiberdirektor idorasi hamda Fan va texnologiyalar siyosati boshqarmasi OpenAI bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda. Ushbu idoralar yangi modelning kiberhujumlar uyushtirish imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazishni maqsad qilgan.
Yaqinda AQSH prezidenti tomonidan imzolangan farmon sunʼiy intellekt kompaniyalaridan yangi modellarni ommaga eʼlon qilishdan avval ularni davlat sinovidan oʻtkazish uchun ixtiyoriy ravishda topshirishni talab qiladi. OpenAI hozirda aynan shu talablar asosida ish koʻrmoqda. Agar cheklangan sinov muddati muvaffaqiyatli oʻtsa, bir necha haftadan soʻng keng jamoatchilik uchun ruxsat berilishi kutilmoqda.
Anthropic tajribasi va xavf darajasiOpenAI duch kelayotgan ushbu holat uning asosiy raqobatchisi Anthropic kompaniyasining harakatlariga oʻxshab ketadi. Anthropic oʻzining Claude Mythos deb nomlangan kuchli modelini faqat Project Glasswing loyihasi doirasida tanlangan hamkorlariga bergan edi. Kompaniya oʻshanda texnologiya "notoʻgʻri qoʻllarga tushsa, foydadan koʻra koʻproq zarar keltirishi mumkin" degan vajni keltirgan.
Mutaxassislarning fikricha, GPT 5.6 va shunga oʻxshash ilgʻor modellar kiberjinoyatchilar uchun kuchli qurolga aylanishi mumkin. Zamonaviy neyrotarmoqlar nafaqat zararli dasturlar yozishga, balki murakkab tizimlardagi zaif nuqtalarni inson omilisiz topish va ularni ishdan chiqarishga qodir. Bu esa yirik korporatsiyalar va davlat infratuzilmalari uchun jiddiy xavf tugʻdiradi.
Hozircha GPT 5.6 modelining real imkoniyatlari sirligicha qolmoqda, chunki u hali mustaqil ekspertlar tomonidan oʻrganilmagan. Biroq Oq uyning bunday keskin aralashuvi yangi modelning imkoniyatlari avvalgilaridan ancha yuqori ekanligidan dalolat berishi mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham ushbu cheklovlar global sunʼiy intellekt bozoridagi yangi tartib-qoidalarning debochasi boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
…