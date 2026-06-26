Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqda

·34·Texno
Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqda

ZTE brendiga tegishli Nubia savdo belgisi oʻzining yangi, oʻta yupqa va chidamli Nubia Air Pro smartfonini Yevropa bozoriga taqdim etishga tayyorlanmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning qalinligida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 5,99 millimetrni tashkil etadi. Bunday ixcham oʻlchamlar zamonaviy smartfonlar bozorida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkich boʻlib, qurilma nafaqat nafis dizayni, balki yuqori himoya darajasi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Roland Kvandtning maʼlumotlariga koʻra, Nubia Air Pro modeli 8 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira talqinida taxminan 350 yevro narxida sotuvga chiqadi. Smartfonning ogʻirligi 172 gramm boʻlib, u qoʻlda juda yengil seziladi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ekstremal sharoitlarga bardoshliligi bilan ham eʼtiborni tortadi.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Smartfon 6,77 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va oʻyinlarning silliq ishlashini taʼminlaydi. Ekran yorqinligi rekord darajadagi 4500 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Qurilma MediaTek Dimensity 7100 protsessori asosida ishlaydi, bu esa oʻrta toifadagi smartfonlar uchun barqaror unumdorlikni kafolatlaydi.

Kamera borasida Nubia Air Pro foydalanuvchilarni xafa qilmaydi: asosiy sensor 108 megapikselli aniqlikka ega. Selfi ixlosmandlari uchun esa 32 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Bunday optika yordamida yuqori sifatli va detallarga boy suratlarni olish imkoniyati mavjud.

Himoya va noodatiy aksessuarlar

Qurilmaning eng hayratlanarli jihatlaridan biri bu IP69K standarti boʻyicha himoyalanganidir. Bu smartfon nafaqat chang va suvdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmasligini anglatadi. Odatda bunday himoya faqat ogʻir va qoʻpol "zirhli" smartfonlarda uchrar edi, biroq Nubia buni nafis korpusga joylay oldi.

Shuningdek, Nubia Air Pro komplektida maxsus tasma (remeshok) mavjud boʻlib, u yordamida smartfonni bilakka yoki bilak qismiga mahkamlash mumkin. Ushbu rejimda qurilma toʻlaqonli fitnes-treker vazifasini bajaradi:

  • Qadamlarni hisoblaydi;
  • GPS orqali bosib oʻtilgan masofani kuzatib boradi;
  • Sarf qilingan kaloriyalarni tahlil qiladi.
Smartfon 5000 mAs sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday yupqa korpusda bunday sigʻimli batareyaning mavjudligi muhandislik nuqtayi nazaridan katta yutuqdir. Nubia Air Pro yaqin kunlarda rasman savdo rastalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

NubiaSmartfonZTETexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiOq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiBugun, 04:53Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi