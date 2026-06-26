Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqda
ZTE brendiga tegishli Nubia savdo belgisi oʻzining yangi, oʻta yupqa va chidamli Nubia Air Pro smartfonini Yevropa bozoriga taqdim etishga tayyorlanmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning qalinligida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 5,99 millimetrni tashkil etadi. Bunday ixcham oʻlchamlar zamonaviy smartfonlar bozorida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkich boʻlib, qurilma nafaqat nafis dizayni, balki yuqori himoya darajasi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Roland Kvandtning maʼlumotlariga koʻra, Nubia Air Pro modeli 8 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira talqinida taxminan 350 yevro narxida sotuvga chiqadi. Smartfonning ogʻirligi 172 gramm boʻlib, u qoʻlda juda yengil seziladi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ekstremal sharoitlarga bardoshliligi bilan ham eʼtiborni tortadi.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariSmartfon 6,77 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va oʻyinlarning silliq ishlashini taʼminlaydi. Ekran yorqinligi rekord darajadagi 4500 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Qurilma MediaTek Dimensity 7100 protsessori asosida ishlaydi, bu esa oʻrta toifadagi smartfonlar uchun barqaror unumdorlikni kafolatlaydi.
Kamera borasida Nubia Air Pro foydalanuvchilarni xafa qilmaydi: asosiy sensor 108 megapikselli aniqlikka ega. Selfi ixlosmandlari uchun esa 32 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Bunday optika yordamida yuqori sifatli va detallarga boy suratlarni olish imkoniyati mavjud.
Himoya va noodatiy aksessuarlarQurilmaning eng hayratlanarli jihatlaridan biri bu IP69K standarti boʻyicha himoyalanganidir. Bu smartfon nafaqat chang va suvdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmasligini anglatadi. Odatda bunday himoya faqat ogʻir va qoʻpol "zirhli" smartfonlarda uchrar edi, biroq Nubia buni nafis korpusga joylay oldi.
Shuningdek, Nubia Air Pro komplektida maxsus tasma (remeshok) mavjud boʻlib, u yordamida smartfonni bilakka yoki bilak qismiga mahkamlash mumkin. Ushbu rejimda qurilma toʻlaqonli fitnes-treker vazifasini bajaradi:
- Qadamlarni hisoblaydi;
- GPS orqali bosib oʻtilgan masofani kuzatib boradi;
- Sarf qilingan kaloriyalarni tahlil qiladi.
…