Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqda

·40·Texno
Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqda

Polshaning mashhur Goodram brendi operativ xotira bozorida kutilmagan qadam tashladi. Kompaniya oʻzining yangi Rival DDR4 Radiant turkumini namoyish etdi. Ushbu liniyaning asosiy xususiyati shundaki, unda zamonaviy tizimlar uchun allaqachon eskirgan deb hisoblangan 4 GB hajmli modullar yana paydo boʻldi. Bu qadam texnologik olamda byudjetli yechimlarga boʻlgan talab hali ham yuqoriligidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Goodram Rival DDR4 Radiant seriyasi turli ehtiyojlar uchun 4, 8, 16 va 32 GB hajmli variantlarni oʻz ichiga oladi. Barcha modullar 3200 MT/s tezlikda ishlaydi, bu esa bugungi kunda ofis kompyuterlari va boshlangʻich darajadagi oʻyin tizimlari uchun standart koʻrsatkich hisoblanadi. Tayminglar CL16 yoki CL18 darajasida belgilangan boʻlib, kuchlanish modifikatsiyaga qarab 1,2 V yoki 1,35 V ni tashkil etadi.

Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuvi

Yangi xotira modullari sifatli DRAM chiplari va qora rangli bosma plata (PCB) asosiga qurilgan. Tashqi koʻrinishiga toʻxtaladigan boʻlsak, ishlab chiqaruvchi oʻziga xos "psevdo-geymeryacha" uslubdagi radiatorlardan foydalangan. Xaridorlar uchun ikki xil rang tanlovi — qizil va yashil radiatorli modellar taklif etilmoqda. Bu radiatorlar nafaqat estetik koʻrinish beradi, balki chiplardan issiqlikni samaraliroq tarqatishga ham xizmat qiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Goodram mahsulotlari oʻzining hamyonbopligi bilan tanilgan. 4 GB hajmli plankalarning qaytishi, ayniqsa, davlat muassasalari, maktablar va oddiy ofis ishlari uchun yigʻiladigan kompyuterlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda operativ xotira narxlarining biroz koʻtarilishi fonida, bunday kichik hajmli modullar tizim tannarxini pasaytirish imkonini beradi.

Mutaxassislarning fikricha, 4 GB hajmli modullar asosan OEM-segmenti, yaʼni tayyor kompyuter yigʻuvchi kompaniyalar uchun moʻljallangan. Bugungi kunda Windows 10 yoki Windows 11 operatsion tizimlari barqaror ishlashi uchun kamida 8 GB operativ xotira tavsiya etilsa-da, ikkita 4 GB hajmli modulni dual-channel (ikki kanalli) rejimida ishlatish bitta 8 GB moduldan koʻra samaraliroq boʻlishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Goodram kompaniyasining ushbu yangiligi bozorning barcha qatlamlarini qamrab olishga qaratilgan. Rival DDR4 Radiant seriyasi ham yuqori hajmli (32 GB) xotira qidirayotgan foydalanuvchilarni, ham minimal xarajat bilan kompyuterini yangilamoqchi boʻlganlarni birdek qoniqtira oladi. Hozircha yangi modullarning aniq sotuv narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, ular oʻz toifasida eng raqobatbardosh narxlardan biriga ega boʻlishi kutilmoqda.

GoodramDDR4Operativ XotiraTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20Samsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy S23 turkumi uchun muhim xavfsizlik yangilanishi taqdim etildiBugun, 11:53Starlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiStarlink mobil aloqa bozoriga kirmoqda: Elon Musk yirik operatorlarga raqobatchi boʻladiBugun, 11:26Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etdi: 11 000 mAch akkumulyator va rekord yorqinlikBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi