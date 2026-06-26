Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqda
Polshaning mashhur Goodram brendi operativ xotira bozorida kutilmagan qadam tashladi. Kompaniya oʻzining yangi Rival DDR4 Radiant turkumini namoyish etdi. Ushbu liniyaning asosiy xususiyati shundaki, unda zamonaviy tizimlar uchun allaqachon eskirgan deb hisoblangan 4 GB hajmli modullar yana paydo boʻldi. Bu qadam texnologik olamda byudjetli yechimlarga boʻlgan talab hali ham yuqoriligidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Goodram Rival DDR4 Radiant seriyasi turli ehtiyojlar uchun 4, 8, 16 va 32 GB hajmli variantlarni oʻz ichiga oladi. Barcha modullar 3200 MT/s tezlikda ishlaydi, bu esa bugungi kunda ofis kompyuterlari va boshlangʻich darajadagi oʻyin tizimlari uchun standart koʻrsatkich hisoblanadi. Tayminglar CL16 yoki CL18 darajasida belgilangan boʻlib, kuchlanish modifikatsiyaga qarab 1,2 V yoki 1,35 V ni tashkil etadi.
Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuviYangi xotira modullari sifatli DRAM chiplari va qora rangli bosma plata (PCB) asosiga qurilgan. Tashqi koʻrinishiga toʻxtaladigan boʻlsak, ishlab chiqaruvchi oʻziga xos "psevdo-geymeryacha" uslubdagi radiatorlardan foydalangan. Xaridorlar uchun ikki xil rang tanlovi — qizil va yashil radiatorli modellar taklif etilmoqda. Bu radiatorlar nafaqat estetik koʻrinish beradi, balki chiplardan issiqlikni samaraliroq tarqatishga ham xizmat qiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Goodram mahsulotlari oʻzining hamyonbopligi bilan tanilgan. 4 GB hajmli plankalarning qaytishi, ayniqsa, davlat muassasalari, maktablar va oddiy ofis ishlari uchun yigʻiladigan kompyuterlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Soʻnggi yillarda operativ xotira narxlarining biroz koʻtarilishi fonida, bunday kichik hajmli modullar tizim tannarxini pasaytirish imkonini beradi.
Mutaxassislarning fikricha, 4 GB hajmli modullar asosan OEM-segmenti, yaʼni tayyor kompyuter yigʻuvchi kompaniyalar uchun moʻljallangan. Bugungi kunda Windows 10 yoki Windows 11 operatsion tizimlari barqaror ishlashi uchun kamida 8 GB operativ xotira tavsiya etilsa-da, ikkita 4 GB hajmli modulni dual-channel (ikki kanalli) rejimida ishlatish bitta 8 GB moduldan koʻra samaraliroq boʻlishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Goodram kompaniyasining ushbu yangiligi bozorning barcha qatlamlarini qamrab olishga qaratilgan. Rival DDR4 Radiant seriyasi ham yuqori hajmli (32 GB) xotira qidirayotgan foydalanuvchilarni, ham minimal xarajat bilan kompyuterini yangilamoqchi boʻlganlarni birdek qoniqtira oladi. Hozircha yangi modullarning aniq sotuv narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, ular oʻz toifasida eng raqobatbardosh narxlardan biriga ega boʻlishi kutilmoqda.
…