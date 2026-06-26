Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlar

·45·Texno
Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlar

Britaniyaning Nothing brendi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Nothing Phone 4b modelini rasman eʼlon qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning taqdimoti oldidan tarmoqlarda uning barcha asosiy texnik xususiyatlari va dizayn variantlari haqidagi maʼlumotlar sizdirildi. Ushbu yangilik kompaniyaning oʻrta segmentdagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Nothing Phone 4b uch xil rangda taqdim etiladi va xaridorlarga xotira sigʻimi boʻyicha ikki xil variant taklif etiladi: 8/128 GB hamda 8/256 GB. ixbt.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, smartfonning apparat qismi Qualcomm kompaniyasining oʻrta darajadagi qurilmalar uchun moʻljallangan Snapdragon 6 Gen 4 platformasiga asoslanadi. Bu chip energiya samaradorligi va kundalik vazifalarni bajarishda muvozanatlashgan unumdorlikni taʼminlaydi.

Displey va kamera imkoniyatlari

Smartfon 6,7 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlanadi. Mazkur ekran 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlashi tufayli tasvirlar ravonligi va ranglar yorqinligi bilan ajralib turadi. Bu kabi koʻrsatkichlar odatda qimmatroq modellarga xos boʻlib, Nothing brendi ushbu texnologiyani kengroq auditoriya uchun ochiq qilmoqda.

Suratga olish imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, Nothing Phone 4b asosiy moduli 50 megapikselli kameraga ega boʻladi. Hozircha qoʻshimcha datchiklar haqida batafsil maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, asosiy kamera yuqori sifatli tasvirlar va tungi rejimda samarali ishlashni vaʼda qilmoqda. Brendning oʻziga xos vizual uslubi ushbu modelda ham saqlanib qolishi kutilmoqda.

Avtonomlik va ishonchlilik

Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatori boʻlishi kutilmoqda. Smartfon 5400 mA·soat sigʻimli batareya bilan taʼminlanadi, bu esa faol foydalanuvchilar uchun bir kundan ortiq avtonom ish vaqtini kafolatlaydi. Snapdragon 6 Gen 4 protsessori bilan birgalikda ushbu quvvat manbai qurilmaning uzoq vaqt qizib ketmasdan ishlashiga xizmat qiladi.

Ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder Yogesh Brar avval ham Redmi A1, Pixel 7 va Pixel 7 Pro, shuningdek, OnePlus 11 kabi koʻplab qurilmalarning xususiyatlarini ular chiqishidan oldin aniq aytib bergan edi. Shuni inobatga olgan holda, Nothing Phone 4b haqidagi ushbu maʼlumotlar haqiqatga juda yaqin ekanini taxmin qilish mumkin.

Oʻzbekiston bozorida Nothing brendi mahsulotlari oʻzining noodatiy dizayni va shaffof korpus elementlari bilan yoshlar orasida mashhurlikka erishib ulgurgan. Yangi modelning hamyonbop narxda chiqishi uning mahalliy bozorda ham raqobatbardoshligini oshirishi shubhasiz.

NothingSmartfonTexnologiyaSnapdragonGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikSpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikBugun, 14:56Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaGoodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaBugun, 12:53Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi