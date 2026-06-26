Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlar
Britaniyaning Nothing brendi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Nothing Phone 4b modelini rasman eʼlon qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning taqdimoti oldidan tarmoqlarda uning barcha asosiy texnik xususiyatlari va dizayn variantlari haqidagi maʼlumotlar sizdirildi. Ushbu yangilik kompaniyaning oʻrta segmentdagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik qadami sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Nothing Phone 4b uch xil rangda taqdim etiladi va xaridorlarga xotira sigʻimi boʻyicha ikki xil variant taklif etiladi: 8/128 GB hamda 8/256 GB. ixbt.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, smartfonning apparat qismi Qualcomm kompaniyasining oʻrta darajadagi qurilmalar uchun moʻljallangan Snapdragon 6 Gen 4 platformasiga asoslanadi. Bu chip energiya samaradorligi va kundalik vazifalarni bajarishda muvozanatlashgan unumdorlikni taʼminlaydi.
Displey va kamera imkoniyatlariSmartfon 6,7 dyuymli AMOLED-displey bilan jihozlanadi. Mazkur ekran 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlashi tufayli tasvirlar ravonligi va ranglar yorqinligi bilan ajralib turadi. Bu kabi koʻrsatkichlar odatda qimmatroq modellarga xos boʻlib, Nothing brendi ushbu texnologiyani kengroq auditoriya uchun ochiq qilmoqda.
Suratga olish imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, Nothing Phone 4b asosiy moduli 50 megapikselli kameraga ega boʻladi. Hozircha qoʻshimcha datchiklar haqida batafsil maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, asosiy kamera yuqori sifatli tasvirlar va tungi rejimda samarali ishlashni vaʼda qilmoqda. Brendning oʻziga xos vizual uslubi ushbu modelda ham saqlanib qolishi kutilmoqda.
Avtonomlik va ishonchlilikQurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatori boʻlishi kutilmoqda. Smartfon 5400 mA·soat sigʻimli batareya bilan taʼminlanadi, bu esa faol foydalanuvchilar uchun bir kundan ortiq avtonom ish vaqtini kafolatlaydi. Snapdragon 6 Gen 4 protsessori bilan birgalikda ushbu quvvat manbai qurilmaning uzoq vaqt qizib ketmasdan ishlashiga xizmat qiladi.
Ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder Yogesh Brar avval ham Redmi A1, Pixel 7 va Pixel 7 Pro, shuningdek, OnePlus 11 kabi koʻplab qurilmalarning xususiyatlarini ular chiqishidan oldin aniq aytib bergan edi. Shuni inobatga olgan holda, Nothing Phone 4b haqidagi ushbu maʼlumotlar haqiqatga juda yaqin ekanini taxmin qilish mumkin.
Oʻzbekiston bozorida Nothing brendi mahsulotlari oʻzining noodatiy dizayni va shaffof korpus elementlari bilan yoshlar orasida mashhurlikka erishib ulgurgan. Yangi modelning hamyonbop narxda chiqishi uning mahalliy bozorda ham raqobatbardoshligini oshirishi shubhasiz.
…