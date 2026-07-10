Google sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan reklamalarni maxsus belgilashni boshladi

·35·Texno
Google sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan reklamalarni maxsus belgilashni boshladi

Dunyoning eng yirik texnologik korporatsiyalaridan biri boʻlgan Google foydalanuvchilarning ishonchini oshirish va raqamli kontent shaffofligini taʼminlash maqsadida yangi funksiyani joriy qildi. Endilikda platformadagi reklamalar sunʼiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan boʻlsa, bu haqda maxsus maʼlumot beriladi. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki isteʼmolchilarni chalgʻituvchi vizual kontentdan himoya qilish yoʻlidagi muhim harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari bugungi kunda biznes vakillariga mahsulotlarni turli muhitlarda aks ettirish, professional fotosessiyalarsiz sifatli reklama bannerlarini tayyorlash va xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini bermoqda. Biroq, bu holat isteʼmolchilarda mahsulotning haqiqiy koʻrinishi borasida notoʻgʻri tasavvur uygʻotishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi aldovchi va chalgʻituvchi reklamalarni taqiqlasa-da, AI orqali raqamli oʻzgartirilgan kontentlar baribir savollar tugʻdirayotgan edi.

Shaffoflik sari yangi qadam

Shu vaqtga qadar Google faqatgina siyosiy va saylovoldi reklamalarida sunʼiy intellekt qoʻllanilganini oshkor qilishni talab qilar edi. Endi esa ushbu tartib barcha turdagi tijoriy reklamalarga tatbiq etilmoqda. Yangi funksiya Google Search, YouTube va Google Discover servislarida koʻrsatiladigan reklamalarda paydo boʻladi. Foydalanuvchilar reklama yonidagi uch nuqta yoki maʼlumot belgisini bosish orqali "My Ad Center" (Mening reklama markazim) boʻlimiga oʻtishlari mumkin.

Mazkur panelda foydalanuvchilar reklamani bloklash, shikoyat qilish yoki reklama beruvchi haqida maʼlumot olish bilan birga, endi "Ushbu reklama qanday yaratilgan" degan yangi bandni ham koʻradilar. Aynan shu yerda kontentni yaratishda yoki tahrirlashda sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanilgani koʻrsatiladi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham global servislar doirasida kontentning haqqoniyligini tekshirish imkonini beradi.

Avtomatik va qoʻlda boshqarish tizimi

Google maʼlumotlariga koʻra, agar reklama beruvchilar kompaniyaning oʻziga tegishli generativ AI vositalaridan foydalangan holda reklama yaratsa, tizim avtomatik ravishda "AI yordamida yaratilgan" degan yorliqni qoʻshadi. Bu jarayon toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, inson aralashuvini talab qilmaydi. Biroq, kontent tashqi dasturlar yoki boshqa AI platformalari yordamida tayyorlangan boʻlsa, masʼuliyat reklama beruvchining zimmasiga tushadi.

Bunday holatlarda reklama beruvchilar yangi boshqaruv elementidan foydalanib, sunʼiy intellekt ishtirokini oʻzlari koʻrsatishlari shart boʻladi. Taʼkidlash joizki, Google hozircha tashqi manbalarda yaratilgan kontentni AI ekanligini mustaqil ravishda tekshirib oʻtirmaydi. Shuningdek, ayrim davlatlarning mahalliy qonunchiligi talablaridan kelib chiqib, bunday reklamalar alohida majburiy yorliqlar bilan ham belgilanishi mumkin.

Ushbu yangilik raqamli marketing sohasida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Sunʼiy intellekt vizual sanʼat va tijoratni birlashtirayotgan bir paytda, foydalanuvchining nima haqiqiy va nima generatsiya qilinganini bilish huquqi birinchi oʻringa chiqmoqda. Google ushbu funksiyani butun dunyo boʻylab bosqichma-bosqich joriy etishni rejalashtirgan.

GoogleSunʼiy IntellektReklamaTexnologiyaYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi