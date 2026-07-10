Google sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan reklamalarni maxsus belgilashni boshladi
Dunyoning eng yirik texnologik korporatsiyalaridan biri boʻlgan Google foydalanuvchilarning ishonchini oshirish va raqamli kontent shaffofligini taʼminlash maqsadida yangi funksiyani joriy qildi. Endilikda platformadagi reklamalar sunʼiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan boʻlsa, bu haqda maxsus maʼlumot beriladi. Bu qadam nafaqat texnologik yangilik, balki isteʼmolchilarni chalgʻituvchi vizual kontentdan himoya qilish yoʻlidagi muhim harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari bugungi kunda biznes vakillariga mahsulotlarni turli muhitlarda aks ettirish, professional fotosessiyalarsiz sifatli reklama bannerlarini tayyorlash va xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini bermoqda. Biroq, bu holat isteʼmolchilarda mahsulotning haqiqiy koʻrinishi borasida notoʻgʻri tasavvur uygʻotishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi aldovchi va chalgʻituvchi reklamalarni taqiqlasa-da, AI orqali raqamli oʻzgartirilgan kontentlar baribir savollar tugʻdirayotgan edi.
Shaffoflik sari yangi qadamShu vaqtga qadar Google faqatgina siyosiy va saylovoldi reklamalarida sunʼiy intellekt qoʻllanilganini oshkor qilishni talab qilar edi. Endi esa ushbu tartib barcha turdagi tijoriy reklamalarga tatbiq etilmoqda. Yangi funksiya Google Search, YouTube va Google Discover servislarida koʻrsatiladigan reklamalarda paydo boʻladi. Foydalanuvchilar reklama yonidagi uch nuqta yoki maʼlumot belgisini bosish orqali "My Ad Center" (Mening reklama markazim) boʻlimiga oʻtishlari mumkin.
Mazkur panelda foydalanuvchilar reklamani bloklash, shikoyat qilish yoki reklama beruvchi haqida maʼlumot olish bilan birga, endi "Ushbu reklama qanday yaratilgan" degan yangi bandni ham koʻradilar. Aynan shu yerda kontentni yaratishda yoki tahrirlashda sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanilgani koʻrsatiladi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham global servislar doirasida kontentning haqqoniyligini tekshirish imkonini beradi.
Avtomatik va qoʻlda boshqarish tizimiGoogle maʼlumotlariga koʻra, agar reklama beruvchilar kompaniyaning oʻziga tegishli generativ AI vositalaridan foydalangan holda reklama yaratsa, tizim avtomatik ravishda "AI yordamida yaratilgan" degan yorliqni qoʻshadi. Bu jarayon toʻliq avtomatlashtirilgan boʻlib, inson aralashuvini talab qilmaydi. Biroq, kontent tashqi dasturlar yoki boshqa AI platformalari yordamida tayyorlangan boʻlsa, masʼuliyat reklama beruvchining zimmasiga tushadi.
Bunday holatlarda reklama beruvchilar yangi boshqaruv elementidan foydalanib, sunʼiy intellekt ishtirokini oʻzlari koʻrsatishlari shart boʻladi. Taʼkidlash joizki, Google hozircha tashqi manbalarda yaratilgan kontentni AI ekanligini mustaqil ravishda tekshirib oʻtirmaydi. Shuningdek, ayrim davlatlarning mahalliy qonunchiligi talablaridan kelib chiqib, bunday reklamalar alohida majburiy yorliqlar bilan ham belgilanishi mumkin.
Ushbu yangilik raqamli marketing sohasida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Sunʼiy intellekt vizual sanʼat va tijoratni birlashtirayotgan bir paytda, foydalanuvchining nima haqiqiy va nima generatsiya qilinganini bilish huquqi birinchi oʻringa chiqmoqda. Google ushbu funksiyani butun dunyo boʻylab bosqichma-bosqich joriy etishni rejalashtirgan.
…