Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildi

·27·Jamiyat
Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildi

Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan xalqaro jo‘natma ichida giyohvandlik moddasi yashirilgani aniqlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Xorazm viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida Urganch shahrida yashovchi, 1997 yilda tug‘ilgan va muqaddam giyohvandlik bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangan shaxs Rossiyadan kelgan posilkani qabul qilib olayotgan vaqtida qo‘lga olingan.

Jo‘natma batafsil ko‘zdan kechirilganda, turli shirinliklar orasiga shokolad ko‘rinishida niqoblangan holda yashirilgan 538 gramm gashish moddasi borligi ma’lum bo‘lgan.

Yana bir holat Toshkent viloyatining Yuqorichirchiq tumanida qayd etildi. Tezkor tadbir davomida Toshkent shahrida yashovchi 45 yoshli fuqaro narkokuryerlar tomonidan mamlakatga noqonuniy olib kirilib, oldindan yashirib qoldirilgan 700 gramm gashishni qabul qilib olayotgan paytda ushlangan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan har ikki holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda va mazkur jinoyatlarga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslarni aniqlash choralari ko‘rilmoqda.

RossiyaO'zbekistonXorazmUrganchToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiToshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiBugun, 13:08Farg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiFarg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiKecha, 21:52Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiKecha, 18:05«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildiKecha, 15:35Behzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBehzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiKecha, 14:48AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiKecha, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda