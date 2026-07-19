AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandi

·34·Texno
AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandi

AQSHning 42 ta shtatida sunʼiy intellekt (AI) tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) qurilishiga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari boʻlib oʻtdi. HumansFirst harakati tomonidan tashkil etilgan ushbu namoyishlar mamlakat tarixidagi sunʼiy intellekt infratuzilmasiga qarshi qaratilgan ilk umummilliy harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi maʼlumotiga koʻra, jami 142 ta alohida aksiya doirasida fuqarolar Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft va Ilon Maskning xAI kabi texnologik gigantlari tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarga qarshilik bildirishgan. Faollar bunday ulkan obʼyektlarning tez surʼatlar bilan barpo etilishi mahalliy resurslarga, xususan, energiya tizimi va suv taʼminotiga haddan tashqari yuklama boʻlayotganidan xavotirda.

Resurslar tanqisligi va xalq noroziligi

Namoyishchilar qoʻllarida «Bizga maʼlumotlar emas, suv kerak» va «Jorjiya shtati sunʼiy intellektning giper-skalali markazlari uchun ovoz bermagan» kabi shiorlarni koʻtarib chiqishgan. Gap shundaki, zamonaviy AI tizimlarini oʻqitish va ularning ishlashini taʼminlash uchun xizmat qiluvchi serverlar juda katta miqdorda elektr energiyasini isteʼmol qiladi va sovutish tizimi uchun millionlab litr toza suv talab etadi.

HumansFirst tashkilotchilarining taʼkidlashicha, ushbu harakat turli siyosiy qarashlarga ega boʻlgan insonlarni birlashtirgan. Ularni umumiy bir maqsad — yangi texnologik obʼyektlarning oʻz shaharlari va qishloq hududlari ekologiyasiga hamda turmush tarziga salbiy taʼsirini kamaytirish istagi jipslashtirmoqda.

Reuters/Ipsos tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomalar ham aholi orasida bu borada xavotirlar yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Tadqiqot natijalariga koʻra, amerikaliklarning faqat uchdan bir qismi mamlakatda data-markazlar qurilishi surʼatlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Respondentlarning atigi 14 foizi bunday obʼyekt oʻzi yashab turgan shahar hududida qurilishiga rozi ekanini bildirgan.

Sanoat vakillarining munosabati

Texnologiya sanoati vakillari esa bu tanqidlarni rad etishga urinmoqda. Data-markazlar koalitsiyasi prezidenti Josh Levi soha vakillari mahalliy hokimiyat organlari va aholi bilan yaqin hamkorlikda ishlayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyalar yangi obʼyektlarning atrof-muhitga taʼsirini minimallashtirish va ularni hududiy infratuzilmaga xavfsiz integratsiya qilish choralarini koʻrmoqda.

Shunga qaramay, sunʼiy intellekt poygasi kuchaygan sari, yirik korporatsiyalar oʻz quvvatlarini oshirishga majbur boʻlmoqda. Bu esa kelajakda texnologik taraqqiyot va tabiiy resurslarni asrash oʻrtasidagi ziddiyat yanada chuqurlashishidan dalolat beradi. Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham AQSHdagi ushbu vaziyat energiya samaradorligi va ekologik muvozanatni saqlash borasida muhim dars boʻlishi mumkin.

AQSHSunʼiy IntellektData-markazEkologiyaHumansFirst
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiMarsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiBugun, 09:58Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingInfinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingBugun, 08:29Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda