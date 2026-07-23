AQSH Huawei va ZTE kompaniyalarini oʻz bozoridan butunlay siqib chiqarmoqda

·46·Texno
AQSH Huawei va ZTE kompaniyalarini oʻz bozoridan butunlay siqib chiqarmoqda

AQSH Federal aloqa komissiyasi (FCC) Xitoyning texnologik gigantlari — Huawei va ZTE kompaniyalariga nisbatan cheklovlarni yanada qatʼiylashtiruvchi yangi qoidani qabul qildi. Ushbu qarorga koʻra, endilikda nafaqat ushbu kompaniyalarning tayyor qurilmalari, balki ularning muhim butlovchi qismlari va mikrosxemalari oʻrnatilgan har qanday texnika vositalarini Qoʻshma Shtatlar hududida sotish rasman taqiqlanadi. Bu qadam Vashingtonning milliy xavfsizlikni taʼminlash yoʻlidagi navbatdagi keskin harakati sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Huawei va ZTE 2022-yildan buyon FCC tomonidan "taqiqlangan mahsulotlar" roʻyxatiga kiritilgan edi. Biroq shu paytga qadar amaldagi qonunchilikda maʼlum bir boʻshliqlar mavjud boʻlib, uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilari oʻz qurilmalarida Xitoy komponentlaridan foydalangan holda Amerika bozoriga kirishi mumkin edi. Yangi tartib ushbu "tuynuk"ni butunlay yopadi va mantiqiy funksional apparat qismlariga ega boʻlgan har qanday uskunaning sertifikatlanishini rad etadi.

Raqamli "temir parda" va yangi cheklovlar

FCC raisi Brendan Karrning taʼkidlashicha, ushbu chora-tadbirlar AQSH aloqa infratuzilmasini xorijiy davlatlar taʼsiridan himoya qilishga qaratilgan. Iyul oyi oʻrtalaridan kuchga kirgan yangi qoidalar nafaqat smartfon yoki planshetlarni, balki sanoat miqyosidagi telekommunikatsiya uskunalarini ham qamrab oladi. Bu esa Xitoy kompaniyalari uchun Amerika bozoriga butlovchi qismlar yetkazib berish orqali kirish yoʻli butunlay yopilganini anglatadi.

Bundan tashqari, Federal aloqa komissiyasi cheklovlar koʻlamini kengaytirib, dronlar va marshrutizatorlar importini ham nazorat ostiga olgan. Eng muhim yangiliklardan biri shundaki, endilikda Amerika telekommunikatsiya operatorlariga Xitoy aloqa kompaniyalari bilan oʻzaro bogʻlanish (interkonnekt) oʻrnatish taqiqlanishi taklif etilmoqda. Agar ushbu taklif maʼqullansa, Xitoyning yirik provayderlari AQSH hududidagi oʻz maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlari) faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻladi.

Global taʼminot zanjiriga taʼsiri

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday blokada global taʼminot zanjiriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Huawei va ZTE kabi kompaniyalar uzoq yillar davomida arzon va yuqori texnologiyali komponentlar yetkazib beruvchisi boʻlib kelgan. Endilikda boshqa ishlab chiqaruvchilar oʻz mahsulotlarini AQSH bozorida sotishni davom ettirishlari uchun Xitoy chiplari va modullaridan voz kechib, muqobil (koʻpincha qimmatroq) yetkazib beruvchilarni izlashlariga toʻgʻri keladi.

Oʻzbekiston bozorida Huawei va ZTE brendlari hamon yetakchi oʻrinlarni egallab turibdi. Mamlakatimizdagi mobil operatorlarning aksariyati aynan ushbu kompaniyalar uskunalari asosida 4G va 5G tarmoqlarini qurmoqda. AQSH va Xitoy oʻrtasidagi ushbu "texnologik sovuq urush" hozircha mahalliy bozorimizga bevosita taʼsir koʻrsatmasa-da, global miqyosda texnologiyalar standartlashuvi va narxlarning shakllanishiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Vashingtonning soʻnggi qarorlari Xitoy texnologik gigantlarini xalqaro maydonda yakkalab qoʻyish strategiyasining mantiqiy davomidir. Bu esa Huawei va ZTE uchun nafaqat AQSH, balki uning ittifoqchilari bozorlarida ham faoliyat yuritishni yanada murakkablashtiradi.

HuaweiZTEAQSHTexnologiyaFCC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob