Xitoy sunʼiy intellekt poygasida AQSHga yetib olmoqda: NVIDIA chiplariga ehtiyoj qolmaydi

·64·Texno
Xitoy sunʼiy intellekt poygasida AQSHga yetib olmoqda: NVIDIA chiplariga ehtiyoj qolmaydi

Xitoyning sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari sohasidagi shiddatli rivojlanishi jahon bozoridagi muvozanatni oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. DeepSeek kompaniyasi asoschisi Lyan Venfenning taʼkidlashicha, Xitoy va AQSH oʻrtasidagi SI modellari darajasidagi farq minimal darajaga tushgan. Bu nafaqat dasturiy taʼminot, balki yuqori texnologiyali chiplar ishlab chiqarishda ham Gʻarbga qaramlikdan qutulish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lyan Venfen bergan intervyusida maʼlum qilishicha, yaqin vaqtgacha Xitoy modellari AQSHdan ikki yil ortda qolayotgan edi. Biroq xitoylik mutaxassislar ancha kam xarajat evaziga yuqori samaradorlikka erishishni oʻrganib olishdi. Bugungi kunga kelib, Moonshot AI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 modeli dunyodagi eng yirik ochiq kodli SI modeliga aylandi va bu sohadagi yetakchilik uchun jiddiy daʼvo hisoblanadi.

NVIDIA oʻrnini Huawei egallaydi

Hozirda jahon bozorida NVIDIA chiplari sunʼiy intellektni oʻqitish uchun asosiy vosita boʻlib qolmoqda. Ammo Xitoylik ekspertning fikricha, kelgusi bir yil ichida vaziyat tubdan oʻzgaradi. Xitoyda ishlab chiqarilgan chiplar ekotizim bilan moslashish borasida hech qanday muammoga ega emas, yagona toʻsiq hozircha ishlab chiqarish quvvatlarining yetishmasligidir.

Maʼlumotlarga koʻra, Huawei Atlas 950 superkompyuterlari oʻzining unumdorligi va narxi boʻyicha NVIDIA kompaniyasining eng ilgʻor GB200 va GB300 chiplari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Bu esa AQSH tomonidan oʻrnatilgan texnologik sanksiyalar Xitoyning ichki bozorini rivojlantirishga turtki boʻlganini koʻrsatmoqda.

Lyan Venfenning soʻzlariga koʻra, NVIDIA kabi gigantlar Xitoydagi texnologik taraqqiyotni toʻxtatib qola olmaydi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining mustaqil platformalarini yaratish orqali xalqaro bozorda ham oʻz oʻrniga ega boʻlishni maqsad qilgan. Bu jarayon nafaqat davlat qoʻllovi, balki xususiy sektorning ulkan investitsiyalari hisobiga amalga oshirilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Xitoyning ochiq kodli SI modellari (masalan, Kimi K3) ommalashishi mahalliy startaplar uchun arzon va sifatli resurslardan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, Huawei texnologiyalarining mintaqamizdagi faolligini inobatga olsa, kelajakda NVIDIA chiplariga muqobil yechimlar kirib kelishi ehtimoli yuqori.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat endi faqat algoritmlar ustida emas, balki apparat taʼminoti (hardware) uchun ham kechmoqda. Xitoyning ushbu poygadagi muvaffaqiyati yaqin yillarda global texnologik xaritani butunlay qayta chizib chiqishi mumkin.

DeepSeekSunʼiy IntellektNVIDIAHuaweiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob