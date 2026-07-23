Xitoy sunʼiy intellekt poygasida AQSHga yetib olmoqda: NVIDIA chiplariga ehtiyoj qolmaydi
Xitoyning sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari sohasidagi shiddatli rivojlanishi jahon bozoridagi muvozanatni oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. DeepSeek kompaniyasi asoschisi Lyan Venfenning taʼkidlashicha, Xitoy va AQSH oʻrtasidagi SI modellari darajasidagi farq minimal darajaga tushgan. Bu nafaqat dasturiy taʼminot, balki yuqori texnologiyali chiplar ishlab chiqarishda ham Gʻarbga qaramlikdan qutulish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lyan Venfen bergan intervyusida maʼlum qilishicha, yaqin vaqtgacha Xitoy modellari AQSHdan ikki yil ortda qolayotgan edi. Biroq xitoylik mutaxassislar ancha kam xarajat evaziga yuqori samaradorlikka erishishni oʻrganib olishdi. Bugungi kunga kelib, Moonshot AI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 modeli dunyodagi eng yirik ochiq kodli SI modeliga aylandi va bu sohadagi yetakchilik uchun jiddiy daʼvo hisoblanadi.
NVIDIA oʻrnini Huawei egallaydiHozirda jahon bozorida NVIDIA chiplari sunʼiy intellektni oʻqitish uchun asosiy vosita boʻlib qolmoqda. Ammo Xitoylik ekspertning fikricha, kelgusi bir yil ichida vaziyat tubdan oʻzgaradi. Xitoyda ishlab chiqarilgan chiplar ekotizim bilan moslashish borasida hech qanday muammoga ega emas, yagona toʻsiq hozircha ishlab chiqarish quvvatlarining yetishmasligidir.
Maʼlumotlarga koʻra, Huawei Atlas 950 superkompyuterlari oʻzining unumdorligi va narxi boʻyicha NVIDIA kompaniyasining eng ilgʻor GB200 va GB300 chiplari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Bu esa AQSH tomonidan oʻrnatilgan texnologik sanksiyalar Xitoyning ichki bozorini rivojlantirishga turtki boʻlganini koʻrsatmoqda.
Lyan Venfenning soʻzlariga koʻra, NVIDIA kabi gigantlar Xitoydagi texnologik taraqqiyotni toʻxtatib qola olmaydi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining mustaqil platformalarini yaratish orqali xalqaro bozorda ham oʻz oʻrniga ega boʻlishni maqsad qilgan. Bu jarayon nafaqat davlat qoʻllovi, balki xususiy sektorning ulkan investitsiyalari hisobiga amalga oshirilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Xitoyning ochiq kodli SI modellari (masalan, Kimi K3) ommalashishi mahalliy startaplar uchun arzon va sifatli resurslardan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, Huawei texnologiyalarining mintaqamizdagi faolligini inobatga olsa, kelajakda NVIDIA chiplariga muqobil yechimlar kirib kelishi ehtimoli yuqori.
Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat endi faqat algoritmlar ustida emas, balki apparat taʼminoti (hardware) uchun ham kechmoqda. Xitoyning ushbu poygadagi muvaffaqiyati yaqin yillarda global texnologik xaritani butunlay qayta chizib chiqishi mumkin.
…