SpaceX koinotni zabt etishda davom etadi: Starship'ning 13-parvozi sanasi maʼlum boʻldi

·77·Texno
SpaceX koinotni zabt etishda davom etadi: Starship'ning 13-parvozi sanasi maʼlum boʻldi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketasi — Starship tizimining navbatdagi, 13-sinov parvoziga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga kirdi. Barcha texnik sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangani va parvoz uchun belgilangan vaqt yaqinlashayotgani koinot sanoati mutaxassislari hamda ishqibozlari diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan berilgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Super Heavy B20 tezlatgichining parvozdan oldingi qoʻshimcha sinovlari muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu esa tizimning parvozga toʻliq shayligini bildiradi. IXBT.com nashri xabariga koʻra, SpaceX hozirda Starship S40 kemasini start maydonchasiga olib chiqish va uni birinchi bosqich — Super Heavy bilan integratsiya qilish jarayonini boshlagan.

Ob-havo sharoiti va parvoz vaqti

Garchi texnik jihatdan barcha tizimlar tayyor boʻlsa-da, missiyaning amalga oshishi koʻp jihatdan tabiat injiqliklariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. SpaceX oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ob-havo sharoiti hozirda eng muhim omil ekanligini va u parvoz rejasiga oʻzgartirishlar kiritishi mumkinligini taʼkidladi.

Rejaga koʻra, 90 daqiqalik start oynasi 23-iyul kuni Texas vaqti bilan soat 17:45 da ochiladi. Oʻzbekiston vaqti bilan hisoblaganda, ushbu tarixiy jarayon 24-iyul tongiga toʻgʻri keladi. Sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, bu SpaceX uchun oʻta ogʻir vaznli raketa tashuvchilar texnologiyasini takomillashtirishda ulkan qadam boʻladi.

Missiyaning ahamiyati

Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyatning Oy va Marsga sayohat qilish rejalarida markaziy oʻrin tutadi. Har bir yangi sinov parvozi raketaning qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Avvalgi parvozlarda olingan maʼlumotlar muhandislarga tizimni yanada barqaror qilish imkonini berdi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu voqea katta qiziqish uygʻotmoqda. Koinot texnologiyalarining bunday tez surʼatlar bilan rivojlanishi kelajakda sunʼiy yoʻldosh aloqasi va global internet qamrovini (masalan, Starlink loyihasi orqali) yanada arzonlashtirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Hozirda barcha nigohlar Texasdagi Boka-Chika poligoniga qaratilgan. Agar 23-iyul kuni ob-havo noqulay kelsa, SpaceX startni keyingi kunlarga koʻchirish huquqini oʻzida saqlab qoladi. Har qanday holatda ham, Flight 13 missiyasi zamonaviy kosmonavtika tarixidagi eng muhim voqealardan biri boʻlishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob