SpaceX koinotni zabt etishda davom etadi: Starship'ning 13-parvozi sanasi maʼlum boʻldi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketasi — Starship tizimining navbatdagi, 13-sinov parvoziga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga kirdi. Barcha texnik sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangani va parvoz uchun belgilangan vaqt yaqinlashayotgani koinot sanoati mutaxassislari hamda ishqibozlari diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan berilgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Super Heavy B20 tezlatgichining parvozdan oldingi qoʻshimcha sinovlari muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu esa tizimning parvozga toʻliq shayligini bildiradi. IXBT.com nashri xabariga koʻra, SpaceX hozirda Starship S40 kemasini start maydonchasiga olib chiqish va uni birinchi bosqich — Super Heavy bilan integratsiya qilish jarayonini boshlagan.
Ob-havo sharoiti va parvoz vaqtiGarchi texnik jihatdan barcha tizimlar tayyor boʻlsa-da, missiyaning amalga oshishi koʻp jihatdan tabiat injiqliklariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. SpaceX oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ob-havo sharoiti hozirda eng muhim omil ekanligini va u parvoz rejasiga oʻzgartirishlar kiritishi mumkinligini taʼkidladi.
Rejaga koʻra, 90 daqiqalik start oynasi 23-iyul kuni Texas vaqti bilan soat 17:45 da ochiladi. Oʻzbekiston vaqti bilan hisoblaganda, ushbu tarixiy jarayon 24-iyul tongiga toʻgʻri keladi. Sinovlar muvaffaqiyatli oʻtsa, bu SpaceX uchun oʻta ogʻir vaznli raketa tashuvchilar texnologiyasini takomillashtirishda ulkan qadam boʻladi.
Missiyaning ahamiyatiStarship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun insoniyatning Oy va Marsga sayohat qilish rejalarida markaziy oʻrin tutadi. Har bir yangi sinov parvozi raketaning qayta foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Avvalgi parvozlarda olingan maʼlumotlar muhandislarga tizimni yanada barqaror qilish imkonini berdi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu voqea katta qiziqish uygʻotmoqda. Koinot texnologiyalarining bunday tez surʼatlar bilan rivojlanishi kelajakda sunʼiy yoʻldosh aloqasi va global internet qamrovini (masalan, Starlink loyihasi orqali) yanada arzonlashtirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Hozirda barcha nigohlar Texasdagi Boka-Chika poligoniga qaratilgan. Agar 23-iyul kuni ob-havo noqulay kelsa, SpaceX startni keyingi kunlarga koʻchirish huquqini oʻzida saqlab qoladi. Har qanday holatda ham, Flight 13 missiyasi zamonaviy kosmonavtika tarixidagi eng muhim voqealardan biri boʻlishi kutilmoqda.
…