RuStore foydalanuvchilari soni keskin oshdi: Yarim yilda 3 milliard yuklab olish

·36·Texno
RuStore foydalanuvchilari soni keskin oshdi: Yarim yilda 3 milliard yuklab olish

Rossiyaning Android qurilmalar uchun moʻljallangan eng yirik ilovalar doʻkoni — RuStore 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi. Platforma maʼlumotlariga koʻra, olti oy ichida foydalanuvchilar tomonidan yuklab olingan dasturlar soni 3 milliarddan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich mintaqadagi muqobil servislar orasida platformaning yetakchi oʻrnini mustahkamlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar orasida eng ommabop yoʻnalish utilitalar va kundalik vazifalar uchun moʻljallangan servislar boʻlib qolmoqda — barcha oʻrnatmalarning 22 foizi aynan shu toifaga toʻgʻri keladi. Shuningdek, moliyaviy ilovalar (17 foiz) va onlayn xaridlar uchun servislar (10 foiz) ham kuchli uchlikdan joy olgan. Bu tendensiya foydalanuvchilarning asosiy ehtiyojlari mobil platformalar orqali hal qilinayotganini tasdiqlaydi.

Eng koʻp yuklab olingan ilovalar va oʻyinlar

ixbt.com nashrining xabar berishicha, eng koʻp yuklab olingan dasturlar roʻyxatida bank va savdo platformalari yetakchilik qilmoqda. Xususan, quyidagi ilovalar foydalanuvchilar orasida eng yuqori talabga ega boʻldi:

  • Sberbank Onlayn;
  • Max;
  • Ozon;
  • Avito;
  • VKontakte.
Mobil oʻyinlar segmentida esa foydalanuvchilar koʻproq intellektual va simulyator janrlariga qiziqish bildirmoqda. Oʻyinlar orasida boshqotirmalar (15 foiz), simulyatorlar (14 foiz) va ekshen janridagi loyihalar (10 foiz) mashhurdir. Eng koʻp oʻrnatilgan oʻyinlar qatoridan Tanks Blitz, Mir Domovyat va Vita Mahjong kabi loyihalar joy olgan.

VK ekotizimiga qiziqishning ortishi

Oxirgi haftalar davomida foydalanuvchilarning VK mahsulotlariga boʻlgan qiziqishi sezilarli darajada oʻsgani kuzatildi. Qidiruv soʻrovlari soni qariyb 1,5 baravarga koʻpaygan boʻlsa, VKontakte, Max va VK Video ilovalarini oʻrnatish koʻrsatkichi oʻrtacha 50 foizga oshgan. Bu holat platformadagi kontent va ijtimoiy aloqalarga boʻlgan talabning yangi bosqichga chiqqanini koʻrsatadi.

Hozirgi kunda RuStore platformasida dunyoning 70 ta mamlakatidan kelgan dasturchilar tomonidan yaratilgan 110 mingdan ortiq ilova va oʻyinlar mavjud. Platformaning oylik auditoriyasi esa qariyb 68 million foydalanuvchini tashkil etmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu platforma Google Play doʻkonidagi cheklovlar fonida muhim muqobil manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Umuman olganda, RuStore rivojlanishi Rossiya va qoʻshni hududlarda mobil ilovalar bozorining transformatsiyasini aks ettirmoqda. Global platformalardagi cheklovlar mahalliy va mintaqaviy servislar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda, bu esa oʻz navbatida raqobatbardosh mahsulotlar koʻpayishiga zamin yaratmoqda.

RuStoreAndroidIlovalarTexnologiyaVK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob