RuStore foydalanuvchilari soni keskin oshdi: Yarim yilda 3 milliard yuklab olish
Rossiyaning Android qurilmalar uchun moʻljallangan eng yirik ilovalar doʻkoni — RuStore 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi. Platforma maʼlumotlariga koʻra, olti oy ichida foydalanuvchilar tomonidan yuklab olingan dasturlar soni 3 milliarddan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich mintaqadagi muqobil servislar orasida platformaning yetakchi oʻrnini mustahkamlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlillar shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar orasida eng ommabop yoʻnalish utilitalar va kundalik vazifalar uchun moʻljallangan servislar boʻlib qolmoqda — barcha oʻrnatmalarning 22 foizi aynan shu toifaga toʻgʻri keladi. Shuningdek, moliyaviy ilovalar (17 foiz) va onlayn xaridlar uchun servislar (10 foiz) ham kuchli uchlikdan joy olgan. Bu tendensiya foydalanuvchilarning asosiy ehtiyojlari mobil platformalar orqali hal qilinayotganini tasdiqlaydi.
Eng koʻp yuklab olingan ilovalar va oʻyinlarixbt.com nashrining xabar berishicha, eng koʻp yuklab olingan dasturlar roʻyxatida bank va savdo platformalari yetakchilik qilmoqda. Xususan, quyidagi ilovalar foydalanuvchilar orasida eng yuqori talabga ega boʻldi:
- Sberbank Onlayn;
- Max;
- Ozon;
- Avito;
- VKontakte.
VK ekotizimiga qiziqishning ortishiOxirgi haftalar davomida foydalanuvchilarning VK mahsulotlariga boʻlgan qiziqishi sezilarli darajada oʻsgani kuzatildi. Qidiruv soʻrovlari soni qariyb 1,5 baravarga koʻpaygan boʻlsa, VKontakte, Max va VK Video ilovalarini oʻrnatish koʻrsatkichi oʻrtacha 50 foizga oshgan. Bu holat platformadagi kontent va ijtimoiy aloqalarga boʻlgan talabning yangi bosqichga chiqqanini koʻrsatadi.
Hozirgi kunda RuStore platformasida dunyoning 70 ta mamlakatidan kelgan dasturchilar tomonidan yaratilgan 110 mingdan ortiq ilova va oʻyinlar mavjud. Platformaning oylik auditoriyasi esa qariyb 68 million foydalanuvchini tashkil etmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu platforma Google Play doʻkonidagi cheklovlar fonida muhim muqobil manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.
Umuman olganda, RuStore rivojlanishi Rossiya va qoʻshni hududlarda mobil ilovalar bozorining transformatsiyasini aks ettirmoqda. Global platformalardagi cheklovlar mahalliy va mintaqaviy servislar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda, bu esa oʻz navbatida raqobatbardosh mahsulotlar koʻpayishiga zamin yaratmoqda.
…