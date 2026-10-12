Smartfonni qanchalik tez-tez tozalab turish kerak?

·3·Texno
Smartfonni qanchalik tez-tez tozalab turish kerak?

Kundalik hayotimizda eng ko‘p foydalaniladigan va qo‘limizdan deyarli tushmaydigan buyum — mobil telefonlar salomatlik uchun kutilmagan xavf manbaiga aylanishi mumkin. Mikrobiolog olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, smartfon ekrani va g‘ilofi yuzasida oddiy hojatxona o‘rindig‘idagiga qaraganda 10 barobar ko‘proq bakteriya va viruslar to‘planadi.

Kun davomida jamoat joylari, transport va turli buyumlarga tegib yurgan qo‘llarimiz orqali mikroblar bevosita gadjet ekraniga, u yerdan esa yuz, ko‘z va og‘iz bo‘shlig‘iga osongina o‘tadi.

Yashirin bakteriyalar va mavsumiy infeksiyalar xavfi

Telefon ekranini muntazam tozalab turish quyidagi jiddiy kasalliklarning oldini olishda muhim to‘siq vazifasini o‘taydi:

  • Mavsumiy viruslardan himoya: Ekranni dezinfeksiya qilish shamollash, O‘RVI (ORVI), gripp va boshqa respirator viruslarning yuqish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi;

  • Teri tozaligi: Smartfon suhbat paytida yuz terisiga bevosita tegishi oqibatida yonoqlarda turli toshmalar, yallig‘lanish va husnbuzarlar paydo bo‘lishi mumkin;

  • Oshqozon-ichak infeksiyalari xavfi: Taomlanish vaqtida telefondan foydalanish mikroblarning to‘g‘ridan to‘g‘ri organizmga tushishiga yo‘l ochadi.

Telefonni qanday va necha marta tozalash lozim?

Mutaxassislar smartfon gigiyenasi bo‘yicha quyidagi amaliy tavsiyalarni beradi:

  • Kunlik odat: Gadjet yuzasini kuniga kamida 1–2 marta, ayniqsa uyga ko‘chadan qaytganda tozalash zarur;

  • Maxsus salfetkalardan foydalanish: Smartfonni antibakterial yoki spirtli maxsus nam salfetkalar bilan ehtiyotkorlik bilan artish tavsiya etiladi;

  • Oleofob qatlamni asrash: Spirtli eritmalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri ekranga sepmaslik kerak — suyuqlikni mikrofibra lattaga tomizib, so‘ng artish ekran qoplamasini shikastlanishdan asraydi;

  • G‘ilofni unutmang: Telefon g‘ilofi (chexoli) ostida ham ulkan miqdorda chang va mikroblar to‘planishini inobatga olib, uni haftada bir necha bor yechib yuvish yoki dezinfeksiya qilish tavsiya etiladi.

Shunchaki bir necha soniya vaqt ajratib telefonni tozalash orqali ko‘plab yuqumli xastaliklarning oldini olish mumkin.

smartfon gigiyenasimikrobiolog olimlarORVIdezinfeksiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ohangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdiOhangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdi27 sentabr 03:43Apple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerakApple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerak4 oktabr 12:53iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi19 sentabr 20:28Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdi20 iyul 01:24Red Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaRed Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqda12 iyun 13:21iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdi15 avgust 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)