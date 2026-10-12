Smartfonni qanchalik tez-tez tozalab turish kerak?
Kundalik hayotimizda eng ko‘p foydalaniladigan va qo‘limizdan deyarli tushmaydigan buyum — mobil telefonlar salomatlik uchun kutilmagan xavf manbaiga aylanishi mumkin. Mikrobiolog olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, smartfon ekrani va g‘ilofi yuzasida oddiy hojatxona o‘rindig‘idagiga qaraganda 10 barobar ko‘proq bakteriya va viruslar to‘planadi.
Kun davomida jamoat joylari, transport va turli buyumlarga tegib yurgan qo‘llarimiz orqali mikroblar bevosita gadjet ekraniga, u yerdan esa yuz, ko‘z va og‘iz bo‘shlig‘iga osongina o‘tadi.
Yashirin bakteriyalar va mavsumiy infeksiyalar xavfi
Telefon ekranini muntazam tozalab turish quyidagi jiddiy kasalliklarning oldini olishda muhim to‘siq vazifasini o‘taydi:
Mavsumiy viruslardan himoya: Ekranni dezinfeksiya qilish shamollash, O‘RVI (ORVI), gripp va boshqa respirator viruslarning yuqish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi;
Teri tozaligi: Smartfon suhbat paytida yuz terisiga bevosita tegishi oqibatida yonoqlarda turli toshmalar, yallig‘lanish va husnbuzarlar paydo bo‘lishi mumkin;
Oshqozon-ichak infeksiyalari xavfi: Taomlanish vaqtida telefondan foydalanish mikroblarning to‘g‘ridan to‘g‘ri organizmga tushishiga yo‘l ochadi.
Telefonni qanday va necha marta tozalash lozim?
Mutaxassislar smartfon gigiyenasi bo‘yicha quyidagi amaliy tavsiyalarni beradi:
Kunlik odat: Gadjet yuzasini kuniga kamida 1–2 marta, ayniqsa uyga ko‘chadan qaytganda tozalash zarur;
Maxsus salfetkalardan foydalanish: Smartfonni antibakterial yoki spirtli maxsus nam salfetkalar bilan ehtiyotkorlik bilan artish tavsiya etiladi;
Oleofob qatlamni asrash: Spirtli eritmalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri ekranga sepmaslik kerak — suyuqlikni mikrofibra lattaga tomizib, so‘ng artish ekran qoplamasini shikastlanishdan asraydi;
G‘ilofni unutmang: Telefon g‘ilofi (chexoli) ostida ham ulkan miqdorda chang va mikroblar to‘planishini inobatga olib, uni haftada bir necha bor yechib yuvish yoki dezinfeksiya qilish tavsiya etiladi.
Shunchaki bir necha soniya vaqt ajratib telefonni tozalash orqali ko‘plab yuqumli xastaliklarning oldini olish mumkin.
Izohlar 0
…