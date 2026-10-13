Avtobus yo‘laklarini nazorat qiluvchi kameralar o‘rnatilmoqda

·49·Texno
Avtobus yo‘laklarini nazorat qiluvchi kameralar o‘rnatilmoqda

Toshkentda jamoat transporti harakatiga xalaqit berayotgan avtomobil haydovchilarini aniqlash uchun maxsus kameralar o‘rnatilmoqda. Yangi tizim avtobuslar uchun ajratilgan yo‘lakdan qoidabuzarlik bilan foydalangan transport vositalarini qayd etishga mo‘ljallangan.

Dastlabki 6 kilometr uzunlikdagi kameralar Farg‘ona yo‘li shossesining har ikki tomoniga o‘rnatildi. Ular avtobuslar harakati uchun ajratilgan yo‘lakka kirgan avtomobillarni aniqlaydi va qoidabuzarlik bo‘yicha avtomatik ravishda jarima rasmiylashtirilishi ko‘zda tutilgan.

Ma’lumot uchun, soat 06:00 dan 23:00 gacha maxsus «A» yo‘lagida oddiy avtomobillarning harakatlanishi taqiqlangan.

Bunday nazorat kameralarini kelgusida Toshkent shahrining boshqa asosiy ko‘chalariga ham o‘rnatish rejalashtirilgan.

ToshkentAvtobus yo‘lagiFarg‘ona yo‘liKameralarJarima
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildi10 sentabr 16:10Toshkentda soxta «Krot» sotgan oltita firma jarimaga tortildiToshkentda soxta «Krot» sotgan oltita firma jarimaga tortildi25 aprel 12:23Maktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiMaktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldi1 sentabr 20:39PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?15 sentabr 07:03SpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqdaSpaceX Mechazilla tizimini takomillashtirmoqda: minoraga yangi yengil relslar oʻrnatilmoqda5 iyun 14:22iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariBugun 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda