Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi

·5·Salomatlik
Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi

Milliy tibbiyot markazi rentgen-endovaskulyar jarrohlari tomonidan 2005 yilda tug‘ilgan, avval talog‘i olib tashlangan bemorda yuqori kovak vena sohasida murakkab ballon angioplastikasi amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi.

Bemorning asosiy kasalligi fonida jigar faoliyatida ham zararlanish belgilari kuzatila boshlagan. Shu sababli yuqori kovak venadagi qon oqimini tiklash va tomir torayishini bartaraf etish bemorning umumiy holatini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi

Ma’lumotlarga ko‘ra, dunyoda shu turdagi 60 ta amaliyot bajarilgan bo‘lib, mazkur holat 61-amaliyot sifatida qayd etildi.

Yuqori kovak venadagi torayish yoki qon oqimining buzilishi hayotiy muhim a’zolar faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ayniqsa, bemorda taloq olib tashlanganidan keyin jigar faoliyatida ham muammolar kuzatilgani holatni yanada murakkablashtirgan.

Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi

Mazkur murakkab amaliyot Milliy tibbiyot markazining rentgen-endovaskulyar jarrohlari tomonidan zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshirildi.

Amaliyotni yosh endovaskulyar jarroh Abdurahmon Haydarov bajardi.

Milliy tibbiyot markaziAbdurahmon Haydarovsuperior venadagi ballon angioplastikasuperior venadagi torayish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24 avgust 08:54«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...12 sentabr 00:0015 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin5 iyul 17:25Sog‘liqni saqlashda tub islohotlar: Yangi markazlar va nazorat tizimiSog‘liqni saqlashda tub islohotlar: Yangi markazlar va nazorat tizimi12 may 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?