Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?

·0·Ўзбекистон
Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?

Жорий иш ҳафтасида Ўзбекистон ҳудудларида об-ҳавонинг кескин ўзгариши, қисқа муддатли ёмғирлар, кучли шамол ва чанг-тўзонлар кузатилиши кутилмоқда. «Ўзгидромет» хизмати агентлиги томонидан эълон қилинган маълумотлар асосида ҳафта давомида юртимизда кутилаётган метеорологик вазият ва унинг таҳлилини тақдим этамиз.

Минтақалар кесимида ёғингарчилик харитаси

Ҳафтанинг дастлабки кунларида республиканинг қатор вилоятларида беқарор об-ҳаво ҳукмронлик қилади.

  • 9 июнь (сешанба): Тошкент вилояти ва Фарғона водийси (Андижон, Наманган, Фарғона) ҳудудларининг айрим жойларида момақалдироқ билан бирга қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шунингдек, ушбу куни кечаси ва эрталаб Қашқадарё ҳамда Самарқанд вилоятларининг айрим нуқталарида ҳам бироз ёмғир томиши мумкин.

  • 10-12 июнь (чоршанба-жума): Иш ҳафтасининг иккинчи ярмида республиканинг катта қисмида ҳаво очилиб, асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади ва ёғингарчилик тўхтайди. Фақатгина Фарғона водийси вилоятларида маҳаллий хусусиятга эга бўлган қисқа муддатли ёмғирлар ва момақалдироқлар сақланиб қолиши мумкин.

Чанг-тўзонлар ва шамол кучайиши: Табиат инжиқликлари

Ушбу ҳафтада аҳоли ва ҳайдовчилардан йўлларда янада ҳушёр бўлиш талаб этилади. Республика бўйлаб шамол тезлиги одатий 7-12 м/с дан вақти-вақти билан 13-18 м/с гача кучайиши прогноз қилинмоқда. Энг хавфли вазият чўл ҳудудларида кузатилиб, у ерда шамол тезлиги баъзида 20-22 м/с гача етади. Кучли шамол оқибатида республиканинг кўплаб жойларида ҳавонинг чанг-тўзонлар билан қопланиши кутилмоқда.

Ҳаво ҳарорати эса ёз фаслининг илк ўн кунлиги учун хос бўлган мўътадил иссиқликни сақлаб қолади: кундуз кунлари асосий ҳудудларда +32...+37 даража, жанубий вилоятларда (Сурхондарё ва Қашқадарё) эса +39 даражагача иссиқ бўлади.

Тоғли ҳудудлардаги хавф: Сел келиш эҳтимоли юқори

Синоптиклар тоғ олди ва тоғли ҳудудларда яшовчи ҳамда дам олишни режалаштирган фуқароларни жиддий огоҳлантирмоқда. 8 июндан 12 июнга қадар тоғларда мунтазам равишда қисқа муддатли ёмғирлар ёғиб, момақалдироқ ва шиддатли ёғинлар кузатилади.

Муҳим огоҳлантириш: Тоғлардаги кучли ёғингарчилик ортидан маҳаллий хусусиятга эга бўлган сел ва сув-тошқин ҳодисалари юзага келиши хавфи мавжуд. Тоғли йўлларда ҳаракатланишда хавфсизлик чораларини кўриш тавсия этилади.

Пойтахтда об-ҳаво қандай бўлади?

Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳаво бироз ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда:

Сана

Кундузги ҳарорат

Кечки ҳарорат

Ёғингарчилик эҳтимоли

8 июнь

+35...+37 °C

+21...+23 °C

Ёғингарчилик кутилмайди

9 июнь

+33...+35 °C

+21...+23 °C

Бироз қисқа муддатли ёмғир, момақалдироқ

10-12 июнь

+33...+35 °C

+21...+23 °C

Ёғингарчилик кутилмайди

Пойтахтда шамол тезлиги асосан 3-8 м/с ни ташкил этади, бироқ вақти-вақти билан 10-12 м/с гача кучайиб, шаҳарнинг айрим маҳалла ва кўчаларида чанг-тўзонли ҳаво кузатилиши мумкин. Тезлик кучайган вақтда дарахтлар ва енгил конструкцияли объектлар остида автомобилларни қолдирмаслик тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Бугун, 14:23Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиБугун, 13:33Ўзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиЎзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиБугун, 12:57Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиЎзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиБугун, 12:50Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиПойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиБугун, 07:39Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиЎзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиБугун, 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди