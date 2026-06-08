Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?
Жорий иш ҳафтасида Ўзбекистон ҳудудларида об-ҳавонинг кескин ўзгариши, қисқа муддатли ёмғирлар, кучли шамол ва чанг-тўзонлар кузатилиши кутилмоқда. «Ўзгидромет» хизмати агентлиги томонидан эълон қилинган маълумотлар асосида ҳафта давомида юртимизда кутилаётган метеорологик вазият ва унинг таҳлилини тақдим этамиз.
Минтақалар кесимида ёғингарчилик харитаси
Ҳафтанинг дастлабки кунларида республиканинг қатор вилоятларида беқарор об-ҳаво ҳукмронлик қилади.
9 июнь (сешанба): Тошкент вилояти ва Фарғона водийси (Андижон, Наманган, Фарғона) ҳудудларининг айрим жойларида момақалдироқ билан бирга қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Шунингдек, ушбу куни кечаси ва эрталаб Қашқадарё ҳамда Самарқанд вилоятларининг айрим нуқталарида ҳам бироз ёмғир томиши мумкин.
10-12 июнь (чоршанба-жума): Иш ҳафтасининг иккинчи ярмида республиканинг катта қисмида ҳаво очилиб, асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади ва ёғингарчилик тўхтайди. Фақатгина Фарғона водийси вилоятларида маҳаллий хусусиятга эга бўлган қисқа муддатли ёмғирлар ва момақалдироқлар сақланиб қолиши мумкин.
Чанг-тўзонлар ва шамол кучайиши: Табиат инжиқликлари
Ушбу ҳафтада аҳоли ва ҳайдовчилардан йўлларда янада ҳушёр бўлиш талаб этилади. Республика бўйлаб шамол тезлиги одатий 7-12 м/с дан вақти-вақти билан 13-18 м/с гача кучайиши прогноз қилинмоқда. Энг хавфли вазият чўл ҳудудларида кузатилиб, у ерда шамол тезлиги баъзида 20-22 м/с гача етади. Кучли шамол оқибатида республиканинг кўплаб жойларида ҳавонинг чанг-тўзонлар билан қопланиши кутилмоқда.
Ҳаво ҳарорати эса ёз фаслининг илк ўн кунлиги учун хос бўлган мўътадил иссиқликни сақлаб қолади: кундуз кунлари асосий ҳудудларда +32...+37 даража, жанубий вилоятларда (Сурхондарё ва Қашқадарё) эса +39 даражагача иссиқ бўлади.
Тоғли ҳудудлардаги хавф: Сел келиш эҳтимоли юқори
Синоптиклар тоғ олди ва тоғли ҳудудларда яшовчи ҳамда дам олишни режалаштирган фуқароларни жиддий огоҳлантирмоқда. 8 июндан 12 июнга қадар тоғларда мунтазам равишда қисқа муддатли ёмғирлар ёғиб, момақалдироқ ва шиддатли ёғинлар кузатилади.
Муҳим огоҳлантириш: Тоғлардаги кучли ёғингарчилик ортидан маҳаллий хусусиятга эга бўлган сел ва сув-тошқин ҳодисалари юзага келиши хавфи мавжуд. Тоғли йўлларда ҳаракатланишда хавфсизлик чораларини кўриш тавсия этилади.
Пойтахтда об-ҳаво қандай бўлади?
Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳаво бироз ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда:
Сана
Кундузги ҳарорат
Кечки ҳарорат
Ёғингарчилик эҳтимоли
8 июнь
+35...+37 °C
+21...+23 °C
Ёғингарчилик кутилмайди
9 июнь
+33...+35 °C
+21...+23 °C
Бироз қисқа муддатли ёмғир, момақалдироқ
10-12 июнь
+33...+35 °C
+21...+23 °C
Ёғингарчилик кутилмайди
Пойтахтда шамол тезлиги асосан 3-8 м/с ни ташкил этади, бироқ вақти-вақти билан 10-12 м/с гача кучайиб, шаҳарнинг айрим маҳалла ва кўчаларида чанг-тўзонли ҳаво кузатилиши мумкин. Тезлик кучайган вақтда дарахтлар ва енгил конструкцияли объектлар остида автомобилларни қолдирмаслик тавсия этилади.
…