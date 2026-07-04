Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратилади
Президент иштирокидаги йиғилишда Тошкентнинг шаҳар муҳитини яхшилаш ва туристик салоҳиятини оширишга қаратилган янги чора-тадбирлар тақдим этилди. Йил бошидан буён пойтахтга 3 миллион нафар сайёҳ келгани ҳисобга олиниб, аҳоли ва меҳмонлар учун қулай шароит яратиш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.
Шаҳар экологияси ва микроиқлимини яхшилаш мақсадида Тошкентда 12 та сунъий кўл барпо этиш режалаштирилган. Сергели туманидаги «Қушқўрғон», «Султонобод» ва «Фароғатли» маҳаллалари ҳудудида сув ҳавзалари учун 22 гектар ер ажратилган.
Шунингдек, «Жўн» канали бўйлаб 5 километрлик саломатлик йўлаги ташкил этилади. Бу ҳудудда пиёда сайр қилиш, дам олиш ва жисмоний фаоллик учун шароит яратилиши кўзда тутилган.
Сайёҳлар учун рақамли йўналишлар ҳам ишга туширилади. Темир йўл вокзаллари, аэропорт ва метро бекатларида смартфонга юклаб олиш мумкин бўлган бепул рақамли хариталар ҳамда туристик маршрутлар жойлаштирилади.
Шаҳар хизматларини яхшилаш доирасида Тошкентнинг ҳар бир туманида 15–20 тадан замонавий жамоат ҳожатхонаси қуриш учун ер майдонлари аукционга чиқарилади. Кўчалар ва жамоат жойларида чиқинди қутилари сони ҳам кўпайтирилади.
Жамоат хавфсизлиги бўйича ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилган. Криминоген вазияти оғир бўлган маҳаллалар сони 60 тадан 23 тага камайган. Шу билан бирга, 230 та маҳаллада ярим йил давомида бирорта ҳам жиноят содир этилмаган.
…