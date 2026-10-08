Яккасарой ва Чилонзорда газ таъминоти вақтинча тўхтатилади

·13·Ўзбекистон
Яккасарой ва Чилонзорда газ таъминоти вақтинча тўхтатилади

Тошкент шаҳри Яккасарой туманидаги газ қувурида носозлик аниқлангани сабабли айрим истеъмолчиларга табиий газ етказиб бериш вақтинча тўхтатилади.

«Яккасарой» МФЙ, Шота Руставели кўчасидаги 120-кўп қаватли уй олдида жойлашган қудуқда ер остидаги диаметри 400 миллиметр бўлган ўрта босимли газ қувурининг компенсатор қисмида газ сизиб чиқиши ҳолати аниқланган.

Авария ҳолатини бартараф этиш ишларини олиб бориш мақсадида 2026 йил 7 октябр куни соат 21:00 дан қуйидаги истеъмолчиларнинг табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади:

• «Дилбулоқ» МФЙдаги 2 та кўп қаватли уй, 210 та хонадон;

• «Яккасарой» МФЙдаги 10 та кўп қаватли уй, 420 та хонадон;

• «Яккасарой» МФЙдаги 110 та ерли хонадон;

• Яккасарой туманидаги 38 та улгуржи истеъмолчи;

• Чилонзор туманидаги 4 та улгуржи истеъмолчи.

«Ҳудудгаз пойтахт» ГТФ маълум қилишича, аварияни бартараф этиш ишлари якунлангач, истеъмолчилар олдиндан огоҳлантирилади ва табиий газ таъминоти қайта тикланади

ЯккасаройТошкентгаз қувурида носозликтабиий газ таъминоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Бўри-яр кўчаси Пекин кўчаси деб қайта номландиТошкентда Бўри-яр кўчаси Пекин кўчаси деб қайта номланди29 сентябр 13:33Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди8 август 09:44ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилди7 август 13:26Тошкентдаги энг серқатнов йўл 40 кунга ёпиладиТошкентдаги энг серқатнов йўл 40 кунга ёпилади24 июл 16:35Аномал иссиқда ишлатилган ходимлар учун раҳбар жазоландиАномал иссиқда ишлатилган ходимлар учун раҳбар жазоланди24 июл 16:26Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз берди17 июл 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?