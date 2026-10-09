Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонига бораётган фуқароларни огоҳлантирди

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонига бораётган фуқароларни огоҳлантирди

Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси мамлакат фуқароларини авиқатновлар жадвалидаги эҳтимолий ўзгаришларни ҳисобга олишга ҳамда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя этишга чақирди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.

Қайд этилишича, минтақада сақланиб қолаётган кескинлик ва ҳаво қатновларидаги даврий ўзгаришлар хорижга сафарларни режалаштиришда алоҳида эътибор талаб этади. Шу боис фуқароларга авиарейслар жадвали, парвоз йўналишлари ва транзит қоидаларидаги эҳтимолий ўзгаришларни олдиндан текшириш тавсия қилинган.

Элчихона маълумотига кўра, Саудия Арабистонида ички вазият барқарор бўлиб, жамоат хавфсизлигига таҳдидлар ёки махсус чеклов чоралари қайд этилмаган. Бироқ минтақадаги умумий вазият парвозлар логистикасига таъсир кўрсатиши мумкин. Жумладан, рейслар кечикиши, йўловчиларнинг бошқа рейсга ўтказилиши ёки парвоз йўналишининг ўзгариши эҳтимоли бор.

Шунингдек, Ўзбекистон фуқароларига Саудия Арабистони ва Яман ўртасидаги чегара ҳудудларига яқинлашмаслик, маҳаллий ҳокимият органларининг хавфсизлик бўйича кўрсатмаларига амал қилиш тавсия этилган. Ҳарбий объектлар ва турли ҳодисалар оқибатларини тасвирга олмаслик, тасдиқланмаган маълумотларни тарқатмаслик ҳамда расмий ахборот манбаларидан фойдаланиш лозим.

Фуқаролардан шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни доимо ёнида олиб юриш ва зарурат туғилганда Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги дипломатик ваколатхоналарига мурожаат қилиш сўралган.

ЎзбекистонСаудия АрабистониДипломатик ваколатхонаАвиарейслар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Ҳаж–2026 бошланди: зиёратчилар учун муҳим саналар эълон қилиндиҲаж–2026 бошланди: зиёратчилар учун муҳим саналар эълон қилинди29 апрел 13:23Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди16 июл 20:402026 йилги ҳаж нархи ва ажратилган квоталар маълум бўлди2026 йилги ҳаж нархи ва ажратилган квоталар маълум бўлди29 апрел 23:37Uzbekistan Airways Тошкент–Тель-Авив рейсларини қайта йўлга қўйдиUzbekistan Airways Тошкент–Тель-Авив рейсларини қайта йўлга қўйди15 апрел 08:33Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олдиЎзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олдиБугун 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари