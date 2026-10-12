Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент қурилишидаги янги талабларни очиқлади (видео)

·53·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент қурилишидаги янги талабларни очиқлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент лойиҳаси доирасида ҳар бир вилоятга 100 гектардан ер ажратилиши ҳамда уларнинг консептуал лойиҳаси ва архитектура режасини шахсан тасдиқлатиши шартлигини маълум қилди.
  • Вилоят ҳокимлари ҳар ойда камида 5 кун Янги Тошкентда бўлиб, қурилиш жараёнларини назорат қилиши лозим.

Президент Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг энг йирик ва стратегик шаҳарсозлик ташаббуси бўлган Янги Тошкент лойиҳаси бўйича муҳим ва тарихий қарорни маълум қилди. Унга кўра, республиканинг ҳар бир вилоятига янги шаҳар ҳудудидан 100 гектардан ер майдони ажратилади.

Ушбу ташаббус ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос маданияти, иқтисодий салоҳияти ва меъморий қиёфасини пойтахтнинг янги марказида мужассам этишга қаратилган.

Ҳокимлар олдига қўйилган қатъий талаб ва янги тартиб

Янги ер майдонларини ўзлаштириш ва қурилиш ишларини ташкил этиш бўйича вилоятлар раҳбарларига аниқ вазифалар юклатилди:

  • Лойиҳа ва архитектура тасдиғи: Ҳар бир вилоят ҳокими ўз ҳудудига тегишли 100 гектарлик майдоннинг концептуал лойиҳаси ва архитектура режасини шахсан давлат раҳбарига тақдим этиши ҳамда тасдиқлатиши шарт. Қурилиш ишлари фақат шундан сўнг бошланади;

  • Ойига 5 кунлик фаолият: Вилоят ҳокимларига мунтазам равишда — ҳар ойда камида 5 кун давомида Янги Тошкентнинг ўзида бўлиб, қурилиш ва ривожланиш жараёнларини бевосита жойида назорат қилиш вазифаси белгиланди.

«Бу тарих, 50-100 йилдан кейин раҳмат дейишсин»

Давлат раҳбари ушбу бунёдкорлик лойиҳасининг нафақат бугунги кун, балки келажак авлодлар учун нақадар буюк аҳамиятга эга эканига алоҳида урғу берди:

«Бу Янги Ўзбекистон, бу тарих. 50 йил, 100 йилдан кейин одамлар “отасига раҳмат, ўша команда шундай замин яратиб кетган экан”, деган фикрда бўлиши керак», — дея таъкидлади Президент Шавкат Мирзиёев.

Янги Тошкентда ҳар бир вилоятга ажратилаётган ҳудудлар бутун мамлакат минтақаларини ягона марказ билан боғловчи, ҳудудларнинг инвестициявий ва туризм жозибадорлигини оширувчи улкан маданий-иқтисодий масканга айланиши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевЯнги Тошкент лойиҳасиВилоят ҳокимлариЎзбекистон шаҳарсозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)8 октябр 07:57Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар8 сентябр 21:44Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади Шавкат Мирзиёев ва Жанубий Корея Бош вазири 300 нафар гигант бизнес вакилларини тўплади 15 сентябр 21:57Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев бир-бирларини олий орденлар билан тақдирладиШавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев бир-бирларини олий орденлар билан тақдирлади23 август 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)