Ўзбекистон ва Россия мудофаа вазирлари учрашди: 2027 йил учун ҳамкорлик режаси имзоланди
Тошкентда Ўзбекистон ва Россия мудофаа идоралари раҳбарлари музокара ўтказди. Учрашувда ҳарбий ҳамкорликни кенгайтириш, мудофаа соҳасида тажриба алмашиш ва минтақавий хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди. Томонлар 2027 йилга мўлжалланган ҳамкорлик режасини ҳам имзолади.
Ўзбекистон Россия билан ҳарбий ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Мамлакатимиз мудофаа вазири, генерал-майор Ботир Қудратхўжаев Россия Федерацияси мудофаа вазири Андрей Белоусов билан учрашиб, икки давлат ўртасидаги ҳарбий алоқаларнинг бугунги ҳолати ва келгуси йўналишларини муҳокама қилди.
Музокараларда қайси масалалар кўтарилди?
Учрашувда икки томонлама ҳарбий ҳамкорликнинг истиқболлари, мудофаа соҳасида ўзаро тажриба алмашиш ва минтақавий хавфсизлик билан боғлиқ масалаларга алоҳида эътибор қаратилди.
Генерал-майор Ботир Қудратхўжаев музокаралар давомида давлатимиз раҳбарининг самимий саломини Андрей Белоусовга етказди. Шунингдек, икки мамлакат раҳбарларининг сиёсий иродаси туфайли Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилганини таъкидлади.
Ўзбекистон мудофаа вазири мудофаа соҳасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш ва ҳарбий алоқаларни янада ривожлантириш мамлакатимиз манфаатларига мос эканини қайд этди.
2027 йил учун алоҳида режа имзоланди
Муҳим келишув
Музокараларнинг асосий натижаларидан бири — икки давлат мудофаа идоралари ўртасида 2027 йилга мўлжалланган ҳамкорлик режасининг имзоланиши бўлди.
Ушбу ҳужжат келгуси йилда ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни қайси йўналишларда давом эттириш ва ривожлантиришга асос бўлиб хизмат қилади. Бироқ тақдим этилган расмий маълумотда режанинг аниқ тадбирлари ва йўналишлари батафсил очиқланмаган.
Минтақавий хавфсизлик масаласи ҳам диққат марказида
Учрашув якунида томонлар мудофаа идоралари ўртасидаги ҳамкорлик икки давлатнинг мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий хавфсизликни таъминлашга хизмат қилишига ишонч билдирдилар.
Шу тариқа, Ўзбекистон ва Россия мудофаа вазирларининг музокаралари нафақат мавжуд ҳарбий алоқаларни муҳокама қилиш, балки 2027 йилдаги ҳамкорликнинг асосий йўналишларини белгилаб олиш нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…