«Манчестер Юнайтед» ёзда рад этилган трансфер учун яна кураш бошлайди
«Манчестер Юнайтед» чап қанот ҳимоя чизиғини кучайтириш учун «Ньюкасл» юлдузи Льюис Холлга яна бир бор жиддий қизиқиш билдирмоқда. Манкунианликлар ёзда амалга ошмаган трансферни қишки ойнада ҳал қилишга уриниши мумкин. Бироқ футболчининг узоқ муддатли шартномаси музокараларни қийинлаштириши эҳтимолдан холи эмас.
Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби «Ньюкасл» ҳимоячиси Льюис Холлни трансфер қилиш режасидан воз кечмаган. Журналист Экрем Конур тарқатган маълумотга кўра, «қизил иблислар» қишки трансфер ойнасида 22 ёшли футболчи учун яна расмий таклиф билан чиқишни режалаштирмоқда.
Бу трансфер манкунианликлар учун ҳимоя чизиғидаги муҳим муаммолардан бирини ҳал қилиш имконияти бўлиши мумкин. Айниқса, Маурисио Почеттино бош мураббийлик вазифасини бажаришга киришганидан кейин чап қанот ҳимоячисини топиш клубнинг устувор вазифаларидан бирига айлангани айтилмоқда.
Ёздаги уриниш муваффақиятсиз якунланганди
«Манчестер Юнайтед» Льюис Холлга қизиқишни ёзги трансфер ойнасидаёқ бошлаган. Бироқ «Ньюкасл» ўз футболчисини қўйиб юборишни истамаган ва манкунианликларнинг уринишини рад этган.
Шундан кейин Холл сентябрь ойида клуб билан шартномасини 2031 йилгача узайтирди. Бу эса «Ньюкасл»нинг футболчини узоқ муддат сақлаб қолиш нияти жиддий эканини кўрсатади.
Шунга қарамай, «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти инглиз ҳимоячисини қўлга киритиш умидини йўқотмаган. Экрем Конур маълумотига кўра, клуб қишда яна бир бор расмий таклиф киритишни кўзламоқда.
Льюис Холлнинг нархи 55 миллион евро
Transfermarkt портали экспертлари Льюис Холлнинг бозор қийматини 55 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Футболчининг 2031 йилгача амал қиладиган шартномаси ҳам «Ньюкасл»нинг музокаралардаги позициясини мустаҳкамлаши мумкин. Шу сабабли «Манчестер Юнайтед» уни ўз сафига қўшиб олиш учун анча жиддий таклиф тайёрлашига тўғри келиши эҳтимол.
Почеттино учун чап қанот ҳимояси устувор вазифага айланди
Маурисио Почеттино бош мураббий сифатида иш бошлаганидан кейин «Манчестер Юнайтед» таркибини кучайтириш режаларида чап қанот ҳимоячиси масаласи алоҳида ўрин эгалламоқда.
Льюис Холлнинг ёшлиги, Англия терма жамоасидаги тажрибаси ва «Ньюкасл»даги иштироки уни манкунианликлар учун қизиқ номзодга айлантирмоқда.
Ҳозирча «Манчестер Юнайтед»нинг қишки таклифи қанча бўлиши ва «Ньюкасл» бунга қандай муносабат билдириши номаълум. Аммо бир нарса аниқ: ёзда амалга ошмаган трансфер қишда яна кун тартибига қайтиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…