Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқда

·14·Ўзбекистон
Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда жамоат транспорти ҳаракатини тезлаштириш мақсадида Мирзо Улуғбек, Муқимий, Қоратош, Кўкча Дарвоза ва Паркент кўчаларининг умумий ҳисобда 17,9 километрлик қисмида автобуслар учун алоҳида йўлаклар ташкил этилади.
  • Ушбу лойиҳа учун тахминан 6,5 миллиард сўм маблағ сарфланиши кутилмоқда.
  • Махсус йўлаклар тирбандликларни камайтириб, автобусларнинг белгиланган вақтда етиб боришини таъминлайди.

Тошкент шаҳрида жамоат транспорти қатновини тезлаштириш, автобусларнинг оралиқ интервалини қисқартириш ҳамда аҳолининг манзилга ўз вақтида етиб боришини таъминлаш мақсадида пойтахт йўлларида навбатдаги кенг кўламли лойиҳа амалга оширилади. Пойтахт ҳокимининг тегишли қарорига мувофиқ, шаҳарнинг умумий ҳисобда 17,9 километрлик қисмида автобуслар учун алоҳида махсус ажратилган («А» белгили) йўлаклар ташкил этилиши белгиланди.

Ушбу чора тирбандликларнинг олдини олиш ва жамоат транспортининг жозибадорлигини оширишга қаратилган.

Алоҳида йўлаклар қайси кўчаларни қамраб олади?

Янги лойиҳа доирасида пойтахтнинг транспорт ҳаракати энг зич ва тиғиз бўлган қуйидаги тўртта марказий йўналиши танлаб олинди:

  • Мирзо Улуғбек шоҳкўчаси: Энг узун масофа — 6,3 км қисмида алоҳида йўлак барпо этилади;

  • Муқимий кўчаси: Транспорт ҳаракати оғир бўлган йўналишнинг 4,6 км қисми ажратилади;

  • Қоратош ва Кўкча Дарвоза кўчалари: Эски шаҳар ҳудуди бўйлаб жами 4,2 км йўл автобуслар учун мослаштирилади;

  • Паркент кўчаси: Савдо ва аҳоли гавжум бўлган мазкур йўлнинг 2,8 км ҳудудида махсус чизиқлар тортилади.

Лойиҳа сметаси ва кутилаётган самара

Шаҳар инфратузилмасини янгилаш бўйича ҳисоб-китоблар қуйидагича:

  • Молиявий харажатлар: Дастлабки ҳисоб-китобларга мувофиқ, йўл белгиларини ўрнатиш, махсус чизиқлар чизиш ва инфратузилмани тўлиқ жиҳозлаш учун тахминан 6,5 миллиард сўм маблағ сарфланиши режалаштирилган;

  • Асосий мақсад: Алоҳида йўлаклар автобусларнинг умумий автомобиллар оқими билан тирбандликда туриб қолишини кескин камайтиради ва жадвал асосида бекаларга аниқ вақтда етиб боришини кафолатлайди.

Тошкент шаҳрида махсус ажратилган йўлаклар тармоғининг кенгайиши йўловчиларнинг кундалик ҳаётини енгиллаштириш билан бирга, шаҳар экологияси ва ҳаракат хавфсизлигини сезиларли яхшилашга хизмат қилади.

Тошкентавтобус йўллариМирзо Улуғбек шоҳкўчасиТранспорт инфратузилмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқда7 июн 18:41Шавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақидаШавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақида24 сентябр 14:50Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)21 сентябр 08:532500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш12 сентябр 13:58Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаТошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқда21 июн 20:15Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқда16 июл 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?