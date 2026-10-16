Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда жамоат транспорти ҳаракатини тезлаштириш мақсадида Мирзо Улуғбек, Муқимий, Қоратош, Кўкча Дарвоза ва Паркент кўчаларининг умумий ҳисобда 17,9 километрлик қисмида автобуслар учун алоҳида йўлаклар ташкил этилади.
- Ушбу лойиҳа учун тахминан 6,5 миллиард сўм маблағ сарфланиши кутилмоқда.
- Махсус йўлаклар тирбандликларни камайтириб, автобусларнинг белгиланган вақтда етиб боришини таъминлайди.
Тошкент шаҳрида жамоат транспорти қатновини тезлаштириш, автобусларнинг оралиқ интервалини қисқартириш ҳамда аҳолининг манзилга ўз вақтида етиб боришини таъминлаш мақсадида пойтахт йўлларида навбатдаги кенг кўламли лойиҳа амалга оширилади. Пойтахт ҳокимининг тегишли қарорига мувофиқ, шаҳарнинг умумий ҳисобда 17,9 километрлик қисмида автобуслар учун алоҳида махсус ажратилган («А» белгили) йўлаклар ташкил этилиши белгиланди.
Ушбу чора тирбандликларнинг олдини олиш ва жамоат транспортининг жозибадорлигини оширишга қаратилган.
Алоҳида йўлаклар қайси кўчаларни қамраб олади?
Янги лойиҳа доирасида пойтахтнинг транспорт ҳаракати энг зич ва тиғиз бўлган қуйидаги тўртта марказий йўналиши танлаб олинди:
Мирзо Улуғбек шоҳкўчаси: Энг узун масофа — 6,3 км қисмида алоҳида йўлак барпо этилади;
Муқимий кўчаси: Транспорт ҳаракати оғир бўлган йўналишнинг 4,6 км қисми ажратилади;
Қоратош ва Кўкча Дарвоза кўчалари: Эски шаҳар ҳудуди бўйлаб жами 4,2 км йўл автобуслар учун мослаштирилади;
Паркент кўчаси: Савдо ва аҳоли гавжум бўлган мазкур йўлнинг 2,8 км ҳудудида махсус чизиқлар тортилади.
Лойиҳа сметаси ва кутилаётган самара
Шаҳар инфратузилмасини янгилаш бўйича ҳисоб-китоблар қуйидагича:
Молиявий харажатлар: Дастлабки ҳисоб-китобларга мувофиқ, йўл белгиларини ўрнатиш, махсус чизиқлар чизиш ва инфратузилмани тўлиқ жиҳозлаш учун тахминан 6,5 миллиард сўм маблағ сарфланиши режалаштирилган;
Асосий мақсад: Алоҳида йўлаклар автобусларнинг умумий автомобиллар оқими билан тирбандликда туриб қолишини кескин камайтиради ва жадвал асосида бекаларга аниқ вақтда етиб боришини кафолатлайди.
Тошкент шаҳрида махсус ажратилган йўлаклар тармоғининг кенгайиши йўловчиларнинг кундалик ҳаётини енгиллаштириш билан бирга, шаҳар экологияси ва ҳаракат хавфсизлигини сезиларли яхшилашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…