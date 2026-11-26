Япониядаги ўқиш орзуси амалга ошмаган йигит 7 йил ташландиқ канализация қувурларида яшади
Вьетнамнинг 31 ёшли фуқароси қарийб етти йил давомида оиласидан узилиб, кўчаларда ва ташландиқ канализация қувурларида кун кечирган. Яқинда полиция ходимлари уни топиб, узоқ йиллардан бери дарагини кутаётган яқинлари билан қайта учраштирди.
Воқеа мамлакатнинг марказий қисмидаги Да Нанг шаҳрида юз берган. 23 ноябрь куни An Khe тумани Nhon Hoa 21 кўчасидаги бўш майдонда хизмат олиб бораётган маҳаллий хавфсизлик ходимлари бетон канализация қувури ичида яшаётган эркакни пайқаб қолишган. У полиция бўлимига олиб борилиб, шахси аниқланган. У Нинҳ Бинҳ вилоятида туғилган, П.Ҳ.Т. исмли 31 ёшли эркак бўлиб чиққан.
Маълум бўлишича, у 2017 йилда Японияга таълим олиш учун кетган. Шу билан бирга, ишлаб, оиласига моддий ёрдам беришни ҳам режалаштирган. Бироқ ўқиш ишлари кутилганидек кечмаган. Оиласи унинг таълими учун катта маблағ сарфлагани, ҳатто қарз олгани сабабли йигит ўзини айбдор ҳис қилган ва уйига қайтишга уялган.
2019 йилда у яқинлари билан алоқани узган. Аввал Ҳо Чи Минҳ шаҳрида, кейинчалик Да Нангда кўчада яшаб юрган. Ташландиқ канализация қувурлари эса унинг ёмғир ва қуёшдан пана топадиган бошпанасига айланган. У ҳатто шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз яшаган.
Полиция ходимлари йигит билан сабр билан суҳбатлашиб, унинг қариндошларини излашга киришган. Дастлабки маълумотлар асосида Ninh Binh вилоятидаги ҳамкасблари билан боғланиб, оиласини топишга муваффақ бўлишган.
Хабар топган яқинлари 23 ноябрга ўтар кечаси Да Нангга йўл олиб, эртаси куни эрталаб уни кутиб олишган. Учрашув дастлаб бироз тортинчоқлик билан кечган бўлса-да, кўп йиллик айрилиқдан сўнг оила аъзолари яна бирга бўлишди.
Полиция ходимлари йигитнинг уйига қайтиши учун ўз маблағларидан пул йиғиб, унга кийим-кечак ва зарур буюмлар ҳам тақдим этишган. Унинг оиласи эса ёрдам кўрсатган ходимларга миннатдорлик мактуби йўллаган.
Шу тариқа, қарийб етти йил давомида дараксиз кетган йигит оиласига қайтди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…