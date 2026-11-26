Туркияда бир қатор таниқли санъаткорлар гиёҳвандликка оид тергов доирасида қўлга олинди
Туркиянинг Истанбул шаҳрида машҳур санъаткорлар иштирокидаги гиёҳвандликка оид тергов доирасида 24 нафар шахс қўлга олинди. Улар орасида “Ишкомли уй”, “Қизил ғунчалар” каби бир қатор сериаллар орқали таниш бўлган актёр ва хонанда Ўзжан Дениз, «Муҳташам юз йил» сериалида Шоҳ Султон образини гавдалантирган Дениз Чакир ҳамда актриса Буржу Ўзберк бор. Бу ҳақда TRT Haber маълум қилди.
Маълум қилинишича, Истанбул Бош прокуратураси томонидан олиб борилаётган тергов доирасида жами 35 нафар шахсни қўлга олиш бўйича қарор чиқарилган. Улар гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш ёки сақлашда гумон қилинмоқда. Операция давомида 24 нафар шахс ушланган, қолган гумонланувчиларни аниқлаш ва қўлга олиш чоралари давом эттирилган.
Тергов фоҳишалик, гиёҳвандлик ёки психотроп моддалар савдоси, уларни етказиб бериш, шунингдек, истеъмол қилиш ва сақлаш билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олган. Прокуратура маълумотига кўра, иш доирасида гумонланувчиларнинг кўрсатмалари, гувоҳларнинг баёнотлари, олиб қўйилган телефонлар ва рақамли материаллар экспертизаси ҳамда махфий гувоҳлар маълумотлари ўрганилган.
Ҳозирча Ўзжан Дениз, Дениз Чакир ва Буржу Ўзберкка нисбатан билдирилган гумонларнинг алоҳида тафсилотлари ошкор этилмаган. Шу боис уларнинг айбдорлиги ҳақида хулоса чиқаришга асос йўқ. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…