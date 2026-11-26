Буюк Британия ҳарбий самолётларини махсус ангарлар ва антидрон тўрлари остига яширмоқда
Буюк Британия Қироллик Ҳарбий-ҳаво кучлари (RAF) эҳтимолий дрон ҳужумлари ҳамда қўпорувчилик ҳаракатларидан ҳимояланиш мақсадида ҳарбий самолётларни тунда махсус ангарлар ва мустаҳкамланган бошпаналарга жойлаштиришни бошлади. The Times ва Sky News нашрларининг хабар беришича, бундай қарор мамлакат хавфсизлик хизмати ҳамда Мудофаа вазирлигининг жиддий огоҳлантиришлари ортидан қабул қилинган.
Жорий этилаётган асосий ҳимоя чоралари
Тунги ёпиқ жойлаштириш: Ҳарбий самолётлар эндиликда очиқ майдонларда қолдирилмайди — улар кечаси махсус ёпиқ ангарлар ва мустаҳкамланган бошпаналарга олиб кирилмоқда.
Антидрон ҳимоя тўрлари: Ангарлар етишмайдиган авиабазаларда ёки учиш-қўниш йўлаклари яқинида қоладиган техника атрофига Украина жанг майдонларида ўзини оқлаган махсус антидрон тўрлари ўрнатилади.
Ҳаво ҳудуди чекловлари: Мудофаа вазирлиги ўнлаб стратегик ҳарбий объектлар устидан парвозлар учун янги чекловлар жорий этди ва дронларга қарши радиоэлектрон тизимларни кучайтирмоқда.
Хавфсизлик чоралари кучайтирилишига нима сабаб бўлди?
Омил / Ҳодиса
Тафсилотлар ва расмий огоҳлантиришлар
MI5 огоҳлантириши (2026 йил 24 ноябрь)
Британия ички разведка хизмати (MI5) ва Мудофаа вазирлиги Украинага қурол-яроғ етказиб берувчи компанияларга нисбатан Россия томонидан диверсия хавфи ортганини маълум қилди
«Фэйрфорд» базасидаги ҳолат (2026 йил сентябрь)
АҚШ ҳарбийлари фойдаланадиган RAF Fairford базаси яқинида Эрон билан боғлиқ эҳтимолий ҳужум режаси туфайли бир неча гумонланувчи ҳибсга олинган
«Лейкенхит» базаси устидаги дронлар (2026 йил ноябрь)
RAF Lakenheath авиабазаси устида номаълум дронларнинг фаол парвозлари кузатилди
ҲҲК қўмондони баёноти
Авиация бош маршали Харв Смит мамлакат ичида ҳам тўлиқ хавфсиз ҳудуд қолмаслиги мумкинлигини айтиб, самолётларни тезкор тарқатиш ва яшириш тактикасини қайта тиклаш зарурлигини билдирди
Буюк Британия Мудофаа вазирлиги хавфсизлик нуқтаи назаридан ангарлар бўйича буйруқ тафсилотларига расман изоҳ бермаган бўлса-да, ҳарбий базалар ва авиация техникаси хавфсизлигини таъминлаш учун барча зарур чоралар кўрилаётганини тасдиқлади.
Сизнингча, замонавий дронлар таҳдиди бугунги кунда ҳатто дунёнинг энг қудратли давлатлари авиабазаларини ҳам уруш давридагидек яшириниш ва ҳимояланиш чораларини кўришга мажбур қилмоқдами?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро хавфсизликка оид ушбу муҳим янгиликни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…