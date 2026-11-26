«Фаворит — Синдаров»: Сергей Карякин Жаҳон чемпионлиги баҳси ҳақида фикр билдирди
Россиялик таниқли гроссмейстер Сергей Карякин Швейцарияда давом этаётган шахмат бўйича Жаҳон чемпионлиги учун баҳсда амалдаги чемпион, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуга қарши дона сураётган ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаровни асосий фаворит деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда «Спорт-Экспресс» нашри хабар берди.
«Синдаров руҳан тайёр ва ғалабага кўпроқ ташна»
Карякиннинг таъкидлашича, чемпионлик мақоми ҳиндистонлик шахматчига психологик босим ўтказмоқда, ўзбекистонлик 20 ёшли гроссмейстер эса аксинча, юқори мотивация билан ҳаракат қилмоқда:
«Менимча, Синдаров руҳан анча тайёр, ғалабага кўпроқ ташна ва жуда кучли мотивацияга эга. Гукешга қарасам эса, чемпионлик тожи уни босиб қўйгандек туюлади. У бу юкни муносиб кўтара олмаётгандек, гўё унга жуда оғирлик қилаётгандек. Чемпион бўлишидан олдин у жуда ёрқин ўйнаётганди, жаҳон чемпиони бўлганидан кейин эса ўйинида кескин пасайиш кузатилди.
Агар у ўзида ўша аввалги формасини қайта тиклай олса, яъни чемпионлик учун саралашда ва 2024 йилги Олимпиадада биринчи доскада ҳаммани мағлуб этган даражасига қайтса, у ҳолда бу дунёдаги икки энг кучли шахматчи ўртасидаги жуда қизиқарли дуэлга айланади. Ҳозирги ҳолатда эса, шахмат ва интрига нуқтаи назаридан афсуски, фаворит — Синдаров.», — деди Сергей Карякин.
«Бу осон сайр бўлмайди — барча 14 партияда қаттиқ кураш кечиши мумкин»
Шу билан бирга, россиялик мутахассис баҳсдаги имкониятларни 80 га 20 нисбатда Ўзбекистон вакили фойдасига баҳолаш фикрига қўшилмади. Унинг сўзларига кўра, 2024 йилги Дин Лижэнь — Гукеш баҳсида ҳам кўпчилик осон ғалабани кутган, бироқ кураш сўнгги партияларгача чўзилган эди:
«Албатта, йўқ. Синдаров учун бу осон сайр бўлмайди. Бирга-бир ўйинларда ҳар доим кутилмаган натижалар бўлиши мумкин. Илгариги турнирларда нима бўлгани унчалик аҳамиятли эмас: устунлигингизни яна бир бор амалда исботлашингиз керак. Демак, бу сафар ҳам барча 14 партияда қаттиқ кураш бўлиши мумкин.» — деди Сергей Карякин.
Жаҳон чемпионлиги матчининг асосий тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва қоидалар
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдаров (20 ёш, Даъвогарлар турнири ғолиби) — Гукеш Доммаражу (20 ёш, амалдаги жаҳон чемпиони)
Ўтказилиш манзили
Швейцария, Женева яқинидаги Колоньи коммунаси (Мартин Бодмер жамғармаси музейи)
Жорий ҳисоб
1 : 1 (1- ва 2-партиялар дуранг билан якунланган)
Навбатдаги 3-партия
Бугун, 26 ноябрь (Тошкент вақти билан 19:00 да — Синдаров оқ доналарда ўйнайди)
Матч регламенти
14 та классик партия (чемпионлик учун камида 7,5 очко тўплаш зарур)
Тай-брейк шарти
Асосий партиялар 7:7 ҳисобида тугаса, ғолиб 12 декабрь куни тай-брейкда аниқланади
Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдаров 2026 йил баҳорида Кипрда ўтган Даъвогарлар турнирида ғалаба қозониб, жаҳон шахмат тожи учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритган илк ўзбекистонлик гроссмейстерга айланди.
Сизнингча, Сергей Карякиннинг фикри қанчалик тўғри — Жавоҳир Синдаров ҳақиқатан ҳам баҳс фаворитими ёки амалдаги чемпион Гукеш ҳали ўз сўзини айтадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати тарихидаги ушбу улкан воқеа ҳақидаги хабарни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…