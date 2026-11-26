Германияда тухумни ёғда эмас, балки сувда пиширишади: Бунинг 4 та асосий сабаби...
Германияда нонушта учун тухумни сувда пишириш усули соғлом турмуш тарзи ва амалий қулайлик туфайли кенг оммалашган. Немис ошхонасида «Spiegelei im Wasser» (сувдаги қуймоқ) ёки «Pochierte Eier» (пашот тухуми) деб аталувчи ушбу усул тухумнинг барча фойдали хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолиш имконини беради.
Тухумни сувда пиширишнинг асосий устунликлари:
Калорияни камайтириш: Ёғда қовурилганда тухумнинг энергетик қиймати сезиларли даражада ошади. Сувда пишириш эса ортиқча ёғлардан воз кечиш ва таомни енгил, парҳезбоп қилишга ёрдам беради.
Соғлиқ учун хавфсизлик: Қиздирилган ўсимлик ёғи ёки сариёғда ҳосил бўладиган зарарли моддалар ва канцерогенлар сувда пиширилганда юзага келмайди. Бу ошқозон-ичак тизими ҳамда юрак-қон томир саломатлиги учун анча фойдали.
Тозалик ва тежамкорлик: Жараён давомида атрофга ёғ сачрамайди ва тухум идиш тубига ёпишиб қолмайди. Натижада, нонуштадан сўнг товани ювиш анча осон кечади.
Табиий таъмни сақлаш: Қўшимча ёғлар аралашмагани сабабли тухумнинг ўзига хос табиий мазаси ўзгармайди.
Тайёрлаш усули ва босқичлари
Босқич
Бажариладиган амал
1. Тайёргарлик
Товага озгина сув қуйилади ва қайнаш даражасига келтирилади
2. Пишириш
Қайнаб турган сув устига тухум чақилади ва тованинг қопқоғи зич ёпилади
3. Натижа
Буғ ва қайноқ сув ёрдамида тухум оқи тезда пишади, сариғи эса юмшоқ ва майин суюқ ҳолатда қолади
Сиз нонуштага тухумни қайси усулда — ёғда қовурилган, қайнатилган ёки сувда пиширилган ҳолда истеъмол қилишни маъқул кўрасиз?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва соғлом овқатланишга эътибор берадиган яқинларингизга ушбу фойдали усулни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…