«99% бехато ўйин»: Бобур Сатторов Синдаров — Гукеш илк партиясини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женевада ўтаётган шахмат бўйича Жаҳон тожи учун матчнинг илк партияси Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасида дуранг натижа билан якунланди.
- Ўзбекистон шахмат федерацияси бош котиби Бобур Сатторовнинг таҳлилларига кўра, ҳар икки гроссмейстер 99% аниқликдаги бехато ўйин намойиш этди.
Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат бўйича Жаҳон тожи учун тарихий матчга старт берилди. Икки 20 ёшли гроссмейстер — ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров ва амалдаги Жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ўртасидаги 1-тур баҳси муросасиз кечиб, дуранг натижа билан якунланди.
Бевосита Женевада бўлиб турган Ўзбекистон шахмат федерацияси бош котиби Бобур Сатторов ушбу илк партияни чуқур таҳлил қилиб, асосий хулосалар ва муҳим бурилиш нуқталарига тўхталди.
Илк партиядан чиқарилган 2 асосий хулоса
Бобур Сатторовнинг таъкидлашича, биринчи учрашувнинг ўзиёқ ҳар икки шахматчининг матчга қандай тайёргарлик билан келганини кўрсатиб берди:
1-хулоса: Гукеш чемпионлик тожини шунчаки осонликча топшириш ниятида эмас ва охиригача курашишга тайёр.
2-хулоса: Жавоҳир Синдаров эса ўзининг энг яхши спорт формасида эканлигини амалда тасдиқлади.
Компьютер баҳоси (99% аниқлик) ва 45 дақиқалик вақт тафовути
Таҳлилда қайд этилишича, замонавий шахмат дастурлари («темир дўстимиз») ҳар икки гроссмейстернинг ҳаракатларини юқори баҳолаб, ўйин 99% бехато ўтганини кўрсатган. Дебют босқичида иккала томон ҳам чуқур назарий тайёргарликка эга эканлигини намойиш этди.
Бироқ баҳс кўп сипоҳли миттлшпил босқичига ўтганда, ўйиндаги энг муҳим омил — тайм-менежмент (вақтни тўғри тақсимлаш) юзага чиқди:
«Жаҳон тожи баҳсларида ким вақтни назорат қила олиш уддасидан чиқса, натижадорлиги юқори бўлар экан. Миттлшпилда Гукеш жуда чуқур ҳисоб-китобга шўнғиди ва орадаги вақт тафовутини 45 дақиқагача етказиб қўйди.», — деди Бобур Сатторов.
24-юришдаги инсон ва сунъий идрок танлови
Партиянинг энг нозик ва қизиқарли нуқтаси 24-юришда кузатилди. Суперкомпьютер таҳлилига кўра, ўйинни чигаллаштириш ва ягона устунлик имкониятини яратиш учун пиёдани f4 катакка суриш ўрнига От c2 юришини амалга ошириш керак эди.
Бироқ Бобур Сатторовнинг қайд этишича, агар 100 нафар профессионал гроссмейстердан сўровнома ўтказилса, уларнинг 95 фоизи айнан табиий ва мантиқий f4 юришини танлаган бўларди — инсон тафаккури ва сунъий интеллект ўртасидаги асосий фарқ ҳам айнан шунда намоён бўлди.
Женевадаги Жаҳон тожи матчи 1-тур таҳлили
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва Бобур Сатторов таҳлили
Манзил ва босқич
Женева (Швейцария) — Жаҳон тожи матчи, 1-тур
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдаров (20 ёш) — Гукеш Доммаражу (20 ёш)
Илк партия натижаси
Дуранг (99% бехато ўйин аниқлиги)
Вақт назорати (Тайм-менежмент)
Миттлшпилда Гукеш чуқур ҳисоб-китоб сабаб 45 дақиқа вақт йўқотди
Ҳал қилувчи вазият
24-юришда компьютер От c2 юришини, инсон мантиғи эса f4 юришини кўрсатди
Сизнингча, миттлшпилдаги 45 дақиқалик вақт устунлиги кейинги партияларда Жавоҳир Синдаровга Гукеш устидан ғалаба қозониш учун қандай психологик ва тактик устунлик беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати тарихидаги ушбу улкан воқеани яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…