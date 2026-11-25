«Этихад»даги нохуш ҳолат: Доннарумма «Наполи» мухлисларининг ҳақоратидан қаттиқ ранжиди
«Манчестер Сити» ва Италия миллий терма жамоаси дарвозабони Жанлуиджи Доннарумма Европа Чемпионлар лигаси доирасида «Наполи»га қарши кечган учрашув пайтида меҳмон жамоа мухлисларининг номақбул муносабатидан қаттиқ ранжиди.
Трибуналардан янграган ҳақоратлар ва ўйиндан кейинги руҳий ҳолат
«Этихад» стадионида бўлиб ўтган баҳс давомида неаполлик айрим фанатлар томонидан италиялик посбонга қарши қаттиқ ва ҳақоратомуз қичқириқлар йўлланган. Бу ҳолат дарвозабоннинг руҳиятига жиддий таъсир кўрсатди:
Ўйин вақтидаги босим: Меҳмон сектордан учрашув давомида Доннарумма шаънига қаратилган кескин ва ҳақоратли сўзлар янграб турди.
Журналистлар билан мулоқотдан воз кечиш: Финал ҳуштаги чалингач, стадионни тарк этаётган дарвозабоннинг жуда ҳаяжонлангани ва руҳан эзилгани яққол сезилиб турди. У ОАВ вакиллари олдида ўз норозилигини яширмади ва ҳеч қандай изоҳ беришни истамаслигини маълум қилди.
Воқеа тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Футболчи
Жанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» дарвозабони)
Мусобақа ва манзил
Европа Чемпионлар лигаси — «Этихад» стадиони (Манчестер)
Қарама-қарши томон
«Наполи» клубининг меҳмон мухлислари
Можаро сабаби
Баҳс давомида трибуналардан янграган қаттиқ ва ҳақоратомуз қичқириқлар
Дарвозабоннинг реакцияси
Учрашувдан сўнг руҳан эзилган ҳолатда стадионни тарк этди ва интервью беришдан бош тортди
Таъкидланишича, ҳамюртлари томонидан кўрсатилган бундай кескин муносабат Доннаруммани шахсан жуда қаттиқ хафа қилган.
Сизнингча, УЕФА «Этихад» стадионида Жанлуиджи Доннаруммани ҳақорат қилган «Наполи» мухлислари сабаб клубга нисбатан интизомий жазо қўллаши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу воқеа тафсилотларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…