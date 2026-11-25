Жаҳон чемпиони Гукеш Жавоҳир Синдаровга қарши илк баҳс ҳақида фикр билдирди
Шахмат бўйича амалдаги Жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик гроссмейстер Гукеш Доммаражу ўзбекистонлик истеъдодли шахматчи Жавоҳир Синдаровга қарши ўтказилган биринчи партия таассуротлари билан ўртоқлашди.
«Позиция мунтазам равишда тенг ҳолатда кўринди»
Гукешнинг таъкидлашича, баҳс жуда юқори савияда ва муросасиз руҳда ўтган. Гарчи ўйин давомида кичик тактик ва позицион муаммоларни ҳал қилишга тўғри келган бўлса-да, ҳар икки гроссмейстер сифатли шахмат намойиш этган:
«Партия ҳақиқатдан ҳам юқори савияда бўлди. Позиция мунтазам равишда тенг ҳолатда кўринди. Одатдагидек, кичик муаммоларни ечишга тўғри келди. Аммо иккимиз ҳам ажойиб партия ўтказдик.», — деди Гукеш Доммаражу (амалдаги Жаҳон чемпиони).
Илк партия таҳлили ва томонларнинг муносабати
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва баҳолар
Рақиблар
Гукеш Доммаражу — Жавоҳир Синдаров
Босқич ва натижа
1-партия — Дуранг
Гукешнинг баҳоси
Ўйин юқори савияда кечди, позиция деярли доим тенг сақланди
Асосий жиҳат
Ҳар икки шахматчи юзага келган кичик муаммоларни муваффақиятли бартараф этди
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров ҳам ушбу учрашув юзасидан фикр билдириб, илк баҳсда рақибни ўрганишга ва позицияни назоратда ушлашга интилганини, якунда эса Гукеш жуда мустаҳкам ҳимояланганини қайд этган эди.
Сизнингча, кейинги партияларда Жавоҳир Синдаров амалдаги Жаҳон чемпиони Гукешга қарши янада агрессивроқ тактика танлайдими?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига Жаҳон чемпионининг ушбу эътирофини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…