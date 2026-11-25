«Насаф» ОЧЛ-2 доирасида «Ал Холидия»ни мағлуб этиб, 2-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қаршининг «NASAф» клуби Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг 5-турида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 51-дақиқасида Аббос Ғуломов томонидан киритилган ягона гол мезбонларга ғалаба келтирди.
- Ушбу натижадан сўнг 7 очкога эга бўлган «NASAф»
- «А» гуруҳи турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди. «Ал Холидия» эса 4 очко билан гуруҳда 4-поғонада қолди.
Қаршининг «Насаф» клуби Осиё Чемпионлар лигаси-2 турнирининг 5-тури доирасида ўз майдонида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасини қабул қилди ва муҳим ғалабани қўлга киритди. Рўзиқул Бердиев шогирдлари кескин курашлар остида ўтган баҳсда рақиб устидан 1:0 ҳисобида устун келди.
Аббос Ғуломовдан ҳал қилувчи зарба
Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмаган бўлса-да, иккинчи тайм бошида «аждарлар» ўз мақсадига эришди. Баҳснинг 51-дақиқасида Аббос Ғуломов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилувчи ягона голга муаллифлик қилди.
Ушбу муҳим 3 очкодан сўнг «Насаф» ўз очколари сонини 7 тага етказиб, «А» гуруҳи турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди. Баҳрайннинг «Ал Холидия» клуби эса 4 очко билан 4-поғонада қолди. Гуруҳнинг иккинчи учрашувида «Кувайт СК» (6 очко) ва пешқадам «Ал Ваҳда» (9 очко) ўзаро куч синашади.
Учрашув тафсилотлари ва жамоалар таркиби
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа ва босқич
ОЧЛ-2, «А» гуруҳи, 5-тур
Натижа
«Насаф» 1:0 «Ал Холидия»
Гол муаллифи
Аббос Ғуломов (51-дақиқа)
«Насаф» таркиби
Абдувоҳид Неъматов, Зафармурод Абдураҳматов, Умар Эшмуродов, Алибек Давронов, Дилшод Муртазоев, Ойбек Рустамов (Ғолиб Ғайбуллаев, 71), Мурод Раҳматов, Шароф Муҳиддинов (Сардор Баҳромов, 65), Аббос Ғуломов, Аденис Шала, Бобур Абдухолиқов (Юсуф Отубанжо, 65)
«Ал Холидия» таркиби
Ал Ғарабли, Ҳумайдан, Одил, Али (Дабо, 80), Ассал, Дрождек, Морейра, Ҳасан (Ал Ромаиҳи, 60), Менди (Боуҳра, 80), Саббар, Шили
Огоҳлантиришлар
Аденис Шала (31'), Умар Эшмуродов (33')
«А» гуруҳидаги жорий вазият (5-турдан сўнг)
«Ал Ваҳда» — 9 очко (1 та ўйин захирада)
«Насаф» — 7 очко
«Кувайт СК» — 6 очко (1 та ўйин захирада)
«Ал Холидия» — 4 очко
Сизнингча, «Насаф» гуруҳ босқичининг сўнгги турида ҳам муваффақиятли ўйин кўрсатиб, плей-офф йўлланмасини қўлга кирита оладими?
Қарши клубининг бугунги ўйинига ўз баҳоингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу қувончли ғалаба хабарини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…