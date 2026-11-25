Гвардиола «Скуадра Адзурра» таклифини нега қабул қилмаганини тушунтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хосеп Гвардиола Италия футбол федерациясининг миллий терма жамоани бошқариш бўйича таклифини 18 йиллик тинимсиз фаолиятдан сўнг дам олиш зарурати туфайли рад этганини маълум қилди.
- Испаниялик мутахассис бу қарорни Паоло Малдини ва Леонардо билан суҳбатлашгандан сўнг қабул қилганини таъкидлади.
- У Италия футболини юқори баҳолашига қарамай, узоқ йиллик босимдан кейин ўзига вақт ажратишни муҳим деб ҳисоблаган.
«Манчестер Сити»нинг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола бразилиялик афсона Ромариога берган интервьюсида фаолиятидаги яна бир муҳим воқеани ошкор қилди. Испаниялик мутахассис Италия футбол федерацияси томонидан миллий терма жамоани бошқариш бўйича расмий таклиф олгани, бироқ чарчоқ ва танаффус зарурати туфайли уни рад этишга мажбур бўлганини билдирди.
Паоло Мальдини ва Леонардо билан суҳбатдан сўнг қабул қилинган қарор
Гвардиоланинг сўзларига кўра, у Италия футболини жуда юқори қадрлайди, аммо 18 йиллик тинимсиз босимдан сўнг ўзига вақт ажратиши шарт эди:
«Мен улар (Италия футбол федерацияси) билан гаплашдим. Бу ҳақда биринчи марта айтяпман, аммо Италиядек мамлакатга рад жавобини бериш мен учун уятли эди. Терма жамоа бош мураббийлиги лавозимига номзод сифатида кўриб чиқилганим мен учун улкан шараф, бироқ танаффус олишим кераклигини ҳис қилдим.
Агар менга бу ишни бир неча йил олдин таклиф қилишганида, эҳтимол, рози бўлардим. Аммо ўшанда, Паоло Мальдини ва Леонардо билан бўлган суҳбатлардан сўнг, тўхташим зарурлигини тушундим. Менга ўзим учун кўпроқ вақт керак эди. Ҳар уч кунда ўйинлар ўтказган ҳолда 18 йил давомида мураббийлик қилдим. Маълум бир паллада танаффус олишга тўғри келади...», — деди Хосеп Гвардиола (Ромариога берган интервьюсидан).
Гвардиола баёнотининг асосий тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Музокара ўтказган томон
Италия футбол федерацияси
Рад этиш сабаби
18 йиллик тинимсиз фаолиятдан сўнг жисмоний ва руҳий танаффус олиш зарурати
Қарорга таъсир қилган шахслар
Паоло Мальдини ва Леонардо билан бўлган суҳбатлар
Мураббийлик тажрибаси
Ҳар 3 кунда ўйинлар ритмида ўтган 18 йиллик узлуксиз фаолият
Манба
Ромарио (Romario TV) билан эксклюзив интервью
Эслатиб ўтамиз, Хосеп Гвардиола бунгача АҚШ ҳамда Саудия Арабистони миллий терма жамоаларидан тушган таклифларни ҳам айнан таътилда эканлиги сабабли рад этган эди.
Сизнингча, агар Пеп Гвардиола Италия терма жамоаси таклифига рози бўлганида, «Скуадра Адзурра»ни яна жаҳон футболи чўққисига олиб чиқа олармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига мураббийнинг ушбу эътирофини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…