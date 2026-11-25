Жавоҳир Синдаров Гукешга қарши илк партиядан сўнг фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳиндистонлик Доммараджу Гукешга қарши ўтказилган илк партиядан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.
- Синдаров турнир олдидан кучли ҳаяжонни ҳис қилганига қарамай, баҳс давомида позицияни назорат қилиш ва рақибни ўрганишга эътибор қаратганини таъкидлади.
- Учрашув дуранг натижа билан якунланди, чунки Гукеш ўйин охирида жуда мустаҳкам ҳимояланишга муваффақ бўлди.
Ўзбекистонлик машҳур гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳиндистонлик рақиби Доммараджу Гукешга қарши кечган илк партиядан сўнг баҳс таассуротлари, ўйин олди ҳаяжони ҳамда танланган тактика ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Бугун шунчаки баҳсдан завқ олишга ҳаракат қилдим»
Синдаровнинг таъкидлашича, турнир стартидан олдинги кучли ҳаяжонга қарамай, у тахта устида ўзини хотиржам тутишга ва позицияни назоратда ушлашга муваффақ бўлган:
«Турнирдан олдин, албатта, жуда ҳаяжонланган эдим. Ўйин ҳақида кўп ўйладим. Аммо бугун шунчаки баҳсдан завқ олишга ва атрофдаги муҳитни ҳис қилишга ҳаракат қилдим. Менимча, яхши ўйин кўрсатдик ва ҳаммаси жойида.
Умуман олганда, имконият бўлса, ҳар доим ғалаба қозонишга ҳаракат қиласан. Қайси партия эканининг аҳамияти йўқ. Аммо биринчи ўйинда, одатда, рақибни ўрганишга ва эҳтиёткорроқ ҳаракат қилишга интиласан. Мен ҳам шундай қилдим — позицияни назоратда ушлашга ва вақтдан фойдаланишга ҳаракат қилдим. Якунда рақибим жуда яхши ҳимояланди. Дуранг ҳам ёмон натижа эмас.», — деди Жавоҳир Синдаров.
Илк партия таҳлили ва асосий жиҳатлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва Синдаров баҳоси
Қарама-қаршилик
Жавоҳир Синдаров — Доммараджу Гукеш
Босқич ва натижа
1-партия — Дуранг
Ўйин стратегиияси
Рақибни ўрганиш, эҳтиёткорлик, позицияни назорат қилиш ва вақтдан унумли фойдаланиш
Рақиб ҳаракатига баҳо
Гукеш партия якунида жуда мустаҳкам ва ишончли ҳимояланди
Сизнингча, ушбу дурангдан сўнг кейинги партияларда Жавоҳир Синдаров Гукешнинг ҳимоясини ёриб ўтиб, ғалаба қозона оладими?
Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати мухлисларига гроссмейстеримизнинг ушбу интервьюсини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…