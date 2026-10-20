Ўзбекистон фазони забт этади: Ой ва Марсни тадқиқ этиш бўйича келишув имзоланди

·7·Ўзбекистон
Ўзбекистон фазони забт этади: Ой ва Марсни тадқиқ этиш бўйича келишув имзоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон АҚШ билан «Артемида» келишувини имзолаб, коинотни тинч мақсадларда тадқиқ этиш, илғор сунъий йўлдош тизимлари ва юқори аниқликдаги илмий дастурларда иштирок этиш учун янги имкониятлар яратди.
  • Мазкур келишув доирасида Ўзбекистонлик ёш олимлар ва муҳандислар NASA илмий марказларида малака оширади ҳамда Ой ва Марс миссияларида иштирок этади.

Ўзбекистон космик тадқиқотлар, замонавий фазовий технологиялар ва илғор илм-фан соҳасида жаҳоннинг етакчи аэрокосмик агентлиги — NASA билан стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган АҚШ Давлат котиби Марко Рубио икки давлат ўртасида кўп томонлама истиқболли алоқаларни назарда тутувчи глобал «Артемида» (Artemis Accords) келишувини расман имзоладилар.

Мазкур ҳужжат мамлакатимиз учун коинотни тинч мақсадларда тадқиқ этиш, илғор сунъий йўлдош тизимлари ҳамда юқори аниқликдаги илмий дастурларда бевосита иштирок этиш учун кенг имкониятлар эшигини очади.

«Артемида» келишуви нималарни назарда тутади?

Тошкент ва Вашингтон ўртасида эришилган ушбу тарихий шартнома бир нечта устувор йўналишларни қамраб олади:

  • Малакали миллий кадрлар тайёрлаш: Ўзбекистонлик ёш олимлар, муҳандислар ва астрофизикларнинг NASA илмий марказлари ҳамда АҚШнинг етакчи технология лабораторияларида малака ошириши ва тажриба алмашинуви йўлга қўйилади;

  • Космик технологиялар трансфери: Фазовий мониторинг, геодезия, қишлоқ хўжалиги ва иқлим ўзгаришларини баҳолашда қўлланиладиган энг замонавий технологиялар ва илмий маълумотлар алмашинуви фаоллашади;

  • Ой ва Марс миссиялари: Келишув инсониятнинг коинотга оид энг йирик лойиҳаларидан бири — Ой юзасини ўзлаштириш ҳамда Марс сайёрасини чуқур тадқиқ этишга қаратилган халқаро илмий ташаббусларда Ўзбекистоннинг ҳам иштирок этишини назарда тутади.

Ўзбекистоннинг глобал космик ҳамкорлик харитаси

Ўзбекистон миллий фазовий салоҳиятни ошириш мақсадида дунёнинг етакчи космик кучлари ва минтақавий тузилмалар билан ҳамкорлик географиясини кенгайтириб бормоқда:

  • Туркий давлатлар бирдамлиги: Мамлакатимиз Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо давлатлар билан космик тадқиқотлар бўйича қўшма ташаббусларда фаол иштирок этиб келмоқда;

  • Минтақавий ва стратегик шериклар: Шунингдек, Қозоғистон ҳамда Хитой Халқ Республикаси билан ҳам сунъий йўлдош ва илмий фазовий инфратузилмани ривожлантириш йўналишида қатор амалий келишувлар муваффақиятли олиб борилмоқда;

  • NASA билан янги босқич: АҚШ билан тузилган «Артемида» битими эса Ўзбекистоннинг глобал космик альянслардаги ўрни ва халқаро нуфузини сезиларли равишда мустаҳкамлайди.

NASAАртемида келишувиБахтиёр СаидовТДТ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)9 октябр 00:02Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)30 август 16:53Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди14 сентябр 23:48Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этади1 август 11:38Абадий дўстлик: Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасида 10 га яқин ҳужжат имзоландиАбадий дўстлик: Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасида 10 га яқин ҳужжат имзоланди23 август 21:06Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)4 июл 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?