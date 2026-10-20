Ўзбекистон фазони забт этади: Ой ва Марсни тадқиқ этиш бўйича келишув имзоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон АҚШ билан «Артемида» келишувини имзолаб, коинотни тинч мақсадларда тадқиқ этиш, илғор сунъий йўлдош тизимлари ва юқори аниқликдаги илмий дастурларда иштирок этиш учун янги имкониятлар яратди.
- Мазкур келишув доирасида Ўзбекистонлик ёш олимлар ва муҳандислар NASA илмий марказларида малака оширади ҳамда Ой ва Марс миссияларида иштирок этади.
Ўзбекистон космик тадқиқотлар, замонавий фазовий технологиялар ва илғор илм-фан соҳасида жаҳоннинг етакчи аэрокосмик агентлиги — NASA билан стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган АҚШ Давлат котиби Марко Рубио икки давлат ўртасида кўп томонлама истиқболли алоқаларни назарда тутувчи глобал «Артемида» (Artemis Accords) келишувини расман имзоладилар.
Мазкур ҳужжат мамлакатимиз учун коинотни тинч мақсадларда тадқиқ этиш, илғор сунъий йўлдош тизимлари ҳамда юқори аниқликдаги илмий дастурларда бевосита иштирок этиш учун кенг имкониятлар эшигини очади.
«Артемида» келишуви нималарни назарда тутади?
Тошкент ва Вашингтон ўртасида эришилган ушбу тарихий шартнома бир нечта устувор йўналишларни қамраб олади:
Малакали миллий кадрлар тайёрлаш: Ўзбекистонлик ёш олимлар, муҳандислар ва астрофизикларнинг NASA илмий марказлари ҳамда АҚШнинг етакчи технология лабораторияларида малака ошириши ва тажриба алмашинуви йўлга қўйилади;
Космик технологиялар трансфери: Фазовий мониторинг, геодезия, қишлоқ хўжалиги ва иқлим ўзгаришларини баҳолашда қўлланиладиган энг замонавий технологиялар ва илмий маълумотлар алмашинуви фаоллашади;
Ой ва Марс миссиялари: Келишув инсониятнинг коинотга оид энг йирик лойиҳаларидан бири — Ой юзасини ўзлаштириш ҳамда Марс сайёрасини чуқур тадқиқ этишга қаратилган халқаро илмий ташаббусларда Ўзбекистоннинг ҳам иштирок этишини назарда тутади.
Ўзбекистоннинг глобал космик ҳамкорлик харитаси
Ўзбекистон миллий фазовий салоҳиятни ошириш мақсадида дунёнинг етакчи космик кучлари ва минтақавий тузилмалар билан ҳамкорлик географиясини кенгайтириб бормоқда:
Туркий давлатлар бирдамлиги: Мамлакатимиз Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо давлатлар билан космик тадқиқотлар бўйича қўшма ташаббусларда фаол иштирок этиб келмоқда;
Минтақавий ва стратегик шериклар: Шунингдек, Қозоғистон ҳамда Хитой Халқ Республикаси билан ҳам сунъий йўлдош ва илмий фазовий инфратузилмани ривожлантириш йўналишида қатор амалий келишувлар муваффақиятли олиб борилмоқда;
NASA билан янги босқич: АҚШ билан тузилган «Артемида» битими эса Ўзбекистоннинг глобал космик альянслардаги ўрни ва халқаро нуфузини сезиларли равишда мустаҳкамлайди.
Изоҳлар 0
…