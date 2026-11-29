Ўзбекистон бўйича 30 ноябрга об-ҳаво прогнози эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 ноябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилади, жанубий вилоятларда эса ҳаво ҳарорати 22 даражагача илиқ бўлади.
- Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда тоғли ҳудудларда вақти-вақти билан ёмғир ва қор ёғиши, айрим жойларда туман тушиши кутилмоқда.
- Тошкент шаҳрида ёғингарчилик кутилмайди, ҳарорат кечаси 4–6 даража, кундузи эса 13–15 даража илиқ бўлади.
Ўзбекистонда 30 ноябрь, душанба куни қандай об-ҳаво кузатилиши маълум қилинди. “Ўзгидромет” прогнозига кўра, республиканинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди. Жанубий вилоятларда ҳаво 22 даражагача илиқ бўлади.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 3–8 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 4–6 даража, кундузи 13–15 даража илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон Республикасида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлади. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-3 даража илиқ, кундузи 3-8 даража илиқ бўлади.
Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-3 даража илиқ, кундузи 5-10 даража илиқ бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, баъзи жойларда 0-2 даража совуққача, кундузи 12-17 даража илиқ бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3-8 даража илиқ, кундузи 10-15 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 4-9 даража илиқ, кундузи 17-22 даража илиқ бўлади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 5-10 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 12-17 даража илиқ бўлади.
Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, айрим жойларда вақти-вақти билан ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлади. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3-2 даража илиқ, кундузи 5-10 даража илиқ бўлади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…