«Насаф» ва «Андижон»дан муҳим ғалабалар: Суперлигада 29-тур натижалари
Ўзбекистон Суперлигасининг 29-турида «Насаф» ва «Андижон» ўз мухлисларини хурсанд қилди. Қаршида ОКМК йирик ҳисобда мағлуб этилди, Андижонда эса мезбонлар «Бунёдкор»нинг қаршилигини енгиб, 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
«Насаф» ОКМК дарвозасига жавобсиз учта гол урди
Қаршидаги баҳсда «Насаф» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олди. 10-дақиқада Юсуф Отубанжо ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.
30-дақиқада Бобур Абдуҳолиқов фарқни иккитага оширди. Иккинчи бўлимда ҳам «Насаф» ҳужумкор ўйинни давом эттирди. 59-дақиқада Зафармурод Абдираҳматов учинчи голни киритиб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.
Шу тариқа, «Насаф» ОКМКни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим уч очкога эга бўлди.
«Андижон» ортда бораётган бўлса-да, ғалабани илиб кетди
Андижондаги беллашув эса анча кескин кечди. Дастлаб меҳмонлар ҳисобни очди: 27-дақиқада Носиржон Абдусаломов «Бунёдкор»ни олдинга олиб чиқди.
Бироқ мезбонлар биринчи бўлим якунига қадар мувозанатни тиклашга улгурди. 39-дақиқада Александре Андроникашвили ҳисобни тенглаштирди.
Иккинчи бўлим бошланиши билан «Андижон» олдинга чиқди. 49-дақиқада Мартин Боаке жамоасининг иккинчи голини киритди. Учрашувнинг асосий вақти тугагач, 90+3-дақиқада Усмонали Исмоналиев якуний ҳисобни белгилади — 3:1.
Шундай қилиб, «Андижон» дастлабки голни ўтказиб юборганига қарамай, иродали ғалабага эришди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу натижалардан кейин «Насаф» 51 очко билан тўртинчи ўринда қолди. ОКМК эса 45 очко билан олтинчи поғонада.
«Андижон» очколарини 35 тага етказиб, ўнинчи ўринни мустаҳкамлади. «Бунёдкор» эса 29 очко билан 14-поғонада қолди.
Суперлига. 29-тур натижалари
«Насаф» — ОКМК — 3:0
Голлар: Юсуф Отубанжо, 10; Бобур Абдуҳолиқов, 30; Зафармурод Абдираҳматов, 59.
«Андижон» — «Бунёдкор» — 3:1
Голлар: Носиржон Абдусаломов, 27 — Александре Андроникашвили, 39; Мартин Боаке, 49; Усмонали Исмоналиев, 90+3.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…