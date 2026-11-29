Ҳусановнинг «Арсенал»га қарши учрашувдаги баҳоси эълон қилинди
Спорт1 дақиқа ўқиш49
«Манчестер Сити» 29 ноябрь куни Англия Премьер-лигаси 12-тури доирасида «Арсенал» меҳмони бўлди. 2:2 ҳисобида якунланган учрашувда Абдуқодир Ҳусанов манчестерликлар сафида асосий таркибдан жой олди.
Flashscore платформаси ўз баҳолашида ўзбекистонлик ҳимоячига 7,0 балл қўйди. Бу кўрсаткич жамоадошларининг айрим натижаларидан юқори бўлди. Масалан, Йошко Гвардиол 7,3 балл билан баҳоланган бўлса, дарвозабон Жанлуижи Доннарумма 6,2 балл олди.
Шу тариқа, Ҳусанов «Арсенал»га қарши баҳсни 7,0 балллик натижа билан якунлади.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…