Ўзбекистон таэквондосида тарихий натижа: Мавлонов ҳам шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Остона шаҳрида ўтган таеквондо ВТ Гран-присининг якуний босқичида Ўзбекистон терма жамоаси илк бор бир мусобақада иккита медални қўлга киритиб, тарихий натижани қайд этди.
- Мадина Мирабзалова аёллар ўртасида кумуш медалга эга чиқиб, финал Гран-прилари тарихидаги илк ўзбекистонлик аёл совриндорга айланди.
- Марат Мавлонов эса оғир вазн тоифасида Олимпия чемпиони Ариан Салимини мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида таэквондо WT бўйича Гран-прининг якуний босқичи ўзбекистонлик спортчилар учун тарихий натижа билан якунланди. Марат Мавлонов бронза медалига сазовор бўлиб, Мадина Мирабзалованинг кумуш медалига қўшилди. Шу тариқа терма жамоа илк бор мазкур мусобақанинг якуний босқичида бир йўла иккита медаль қўлга киритди.
Марат Мавлонов кучли рақибларни ортда қолдирди
Мусобақанинг иккинчи кунида оғир вазн тоифасида иштирок этган Марат Мавлонов Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобини яна бир медаль билан бойитди.
У турнир давомида кореялик икки карра жаҳон чемпиони Санг Ҳюн Канг ҳамда туркиялик Ҳусайн Бератдан устун келди. Мавлонов яримфиналда Олимпия ўйинлари совриндори ва жаҳон чемпиони, мисрлик Саиф Эйсага мағлуб бўлди.
Бироқ ўзбекистонлик таэквондочи бронза медали учун кечган баҳсда таслим бўлмади. У Олимпия чемпиони, эронлик Ариан Салимини мағлуб этиб, мусобақанинг бронза медалига эга чиқди.
Мадина Мирабзалова ҳам тарих ёзди
Гран-прининг биринчи кунида Мадина Мирабзалова кумуш медални қўлга киритган эди. Бу натижа ўзбек аёл таэквондочилари учун финал Гран-прилари тарихидаги илк медаль сифатида қайд этилди.
Мавлоновнинг бронза медали эса жамоанинг мусобақадаги ютуғини янада салмоқли қилди.
Ўзбекистон учун янги тарихий марра
Шу тариқа Ўзбекистон терма жамоаси Остонадаги якуний Гран-прини икки медаль билан якунлади. Бу мамлакат таэквондоси тарихида муҳим воқеа бўлди.
Чунки ўзбекистонлик спортчилар бунгача финал Гран-при босқичларида бир мусобақа давомида ҳеч қачон иккита медаль қўлга киритишмаган эди. Мадина Мирабзалова ва Марат Мавлоновнинг натижалари эса терма жамоа учун янги тарихий маррани белгилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…