Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди.
Учрашув чоғида қардош давлатлар ўртасидаги дўстлик, стратегик шериклик ва кўп қиррали амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбарининг эзгу тилаклари ва стратегик шериклик
Саида Мирзиёева музокаралар тафсилотлари ва таассуротлари билан ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида ўртоқлашди:
Президент саломи етказилди: «Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашганимдан хурсандман. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг энг эзгу, самимий тилакларини етказдим;
Мустаҳкам алоқалар: Ўзбекистон ва Туркияни мустаҳкам дўстлик ҳамда яқин ҳамкорлик ришталари боғлаб туради;
Истиқболлар таҳлили: Мулоқот чоғида биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижалари ва мамлакатларимиз ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилдик», — дея қайд этди Президент Администрацияси раҳбари.
«Самимий қабул ва юксак эътибор учун миннатдорлик»
Саида Мирзиёева Туркия етакчисига кўрсатилган юксак эҳтиром ва икки томонлама алоқаларга қаратилаётган эътибор учун алоҳида миннатдорлик билдирди:
«Жаноб Президентга самимий қабул, Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор ҳамда қардош халқларимиз ўртасидаги дўстона муносабатларни қўллаб-қувватлаётгани учун чин қалбимдан миннатдорлик билдираман», — деб таъкидлади у.
Мазкур юқори даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Туркия ўртасида сўнгги йилларда жадал ривожланиб бораётган дўстона, сиёсий ва маданий-маърифий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…