Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди

·10·Дунё
Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 15 октябрь куни Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди.

Учрашув чоғида қардош давлатлар ўртасидаги дўстлик, стратегик шериклик ва кўп қиррали амалий ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.

Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди

Давлат раҳбарининг эзгу тилаклари ва стратегик шериклик

Саида Мирзиёева музокаралар тафсилотлари ва таассуротлари билан ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида ўртоқлашди:

  • Президент саломи етказилди: «Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашганимдан хурсандман. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг энг эзгу, самимий тилакларини етказдим;

  • Мустаҳкам алоқалар: Ўзбекистон ва Туркияни мустаҳкам дўстлик ҳамда яқин ҳамкорлик ришталари боғлаб туради;

  • Истиқболлар таҳлили: Мулоқот чоғида биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижалари ва мамлакатларимиз ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилдик», — дея қайд этди Президент Администрацияси раҳбари.

Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди

«Самимий қабул ва юксак эътибор учун миннатдорлик»

Саида Мирзиёева Туркия етакчисига кўрсатилган юксак эҳтиром ва икки томонлама алоқаларга қаратилаётган эътибор учун алоҳида миннатдорлик билдирди:

«Жаноб Президентга самимий қабул, Ўзбекистонга қаратилаётган алоҳида эътибор ҳамда қардош халқларимиз ўртасидаги дўстона муносабатларни қўллаб-қувватлаётгани учун чин қалбимдан миннатдорлик билдираман», — деб таъкидлади у.

Мазкур юқори даражадаги мулоқот Ўзбекистон ва Туркия ўртасида сўнгги йилларда жадал ривожланиб бораётган дўстона, сиёсий ва маданий-маърифий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

Саида Мирзиёева Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан учрашди
Саида МирзиёеваРежеп Таййип ЭрдоғанЎзбекистон-Туркия муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилдиТарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди2 октябр 17:45Саида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришдиСаида Мирзиёева Туркия президенти раҳбарияти вакиллари билан муҳим келишувларга эришдиБугун 00:24Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқда8 июл 23:08Трамп ва Эрдоған мулоқоти: минтақадаги вазият муҳокама марказидаТрамп ва Эрдоған мулоқоти: минтақадаги вазият муҳокама марказида21 май 18:31Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёрТрамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр28 июл 14:13Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилди12 июн 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди