Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?

·12·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари об-ҳаво қандай бўлади?

Дам олиш кунлари Ўзбекистон бўйлаб ёғингарчиликсиз, илиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Бу ҳақда Ўзгидромет маълум қилди.

Прогнозга кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида кечалари ҳаво ҳарорати 3–8 даража илиқ, кундузи эса 15–20 даража илиқ бўлади. Шимолий ҳудудларда кечалари ҳарорат 2 даража совуқдан 3 даража илиққача, кундузи 12–17 даража илиқни ташкил этади.

Шамол шарқдан секундига 7–12 метр тезликда эсади. Шимолий ҳудудлар ва чўлларнинг айрим жойларида шамол тезлиги 13–18 метрга етиши, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Тошкент шаҳрида 23–25-октябрь кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсади.

Пойтахтда кечалари ҳарорат 5–7 даража илиқ бўлади. Кундузи 23 октябрда 19–21 даража, 24–25-октябрь кунлари эса 17–19 даража илиқ ҳаво кузатилади.

Ўзгидрометоб-ҳаво прогнозиЎзбекистон об-ҳавоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Кеча 19:32Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?Бугун қайси вилоятларда ёмғир ёғиши мумкин?28 сентябр 10:37Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди12 сентябр 07:05Ўзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланадиЎзбекистонда дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғир ва момақалдироқ бошланади25 сентябр 22:03Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?Қурбон ҳайитида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?16 май 17:33Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?11 август 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)