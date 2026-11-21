Руслан Абдуллаев рақибини нокаут қилди ва чемпионлик камарини сақлаб қолди (видео)
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- Ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев АҚШнинг Индио шаҳрида мексикалик Хуан Алфредо Меза Ангулони олтинчи раундда нокаутга учратиб, WBA Континентал Голд камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
- Биринчи ярим ўрта вазн тоифасида ўтказилган ушбу жанг спортчининг профессионал фаолиятидаги олтинчи ғалабаси бўлди.
- Шу тариқа, Руслан Абдуллаев ўзининг мағлубияциз сериясини давом эттириб, чемпионлик мақомини сақлаб қолди.
Ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев АҚШда навбатдаги ғалабасини қўлга киритди. Мексикалик рақибига қарши саккиз раундга мўлжалланган жангда ҳамюртимиз олтинчи раундда нокаут қайд этиб, WBA Continental Gold камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев профессионал рингдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттирди. АҚШнинг Калифорния штати, Индио шаҳрида ташкил этилган бокс кечасида ҳамюртимиз мексикалик Хуан Альфредо Меза Ангулони нокаутга учратиб, ўзининг чемпионлик мақомини сақлаб қолди.
Абдуллаев рақибини олтинчи раундда таслим қилди
Биринчи ярим ўрта вазн тоифасида ўтказилган беллашувда Руслан Абдуллаев (6-0, 4 КО) Мексика вакили Хуан Альфредо Меза Ангуло (9-4, 6 КО) билан куч синашди.
Саккиз раундга мўлжалланган жангда ўзбекистонлик боксчи рақибига қарши ишончли ҳаракат қилди ва беллашувнинг олтинчи раундида нокаут қайд этиб, ғалабани қўлга киритди.
Абдуллаев жангни муддатидан олдин якунлади. Бу натижа Русланнинг профессионал фаолиятидаги олтинчи ғалабаси бўлди. У шу пайтгача ўтказган жангларининг тўрттасида рақибларини нокаут билан мағлуб этган.
WBA Continental Gold камари Абдуллаевда қолди
Ушбу ғалаба орқали Руслан Абдуллаев биринчи ярим ўрта вазн тоифасидаги WBA Continental Gold чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Ўзбекистонлик боксчи профессионал рингда ҳали мағлубиятга учрамаган. Унинг ҳисобида олтита ғалаба бўлиб, уларнинг тўрттаси нокаут билан якунланган.
Руслан Абдуллаев — жаҳон ва Осиё чемпиони
Руслан Абдуллаев профессионал боксга ўтишидан олдин ҳаваскорлар рингида ҳам катта натижаларга эришган.
У 2023 йилда жаҳон чемпиони бўлган, 2022 йилда эса Осиё чемпионлигига сазовор бўлган. Ҳаваскорлар боксидан профессионал рингга муваффақиятли ўтган Абдуллаев бугунги натижалари билан ўзбек боксининг халқаро майдондаги вакилларидан бири сифатида фаолиятини давом эттирмоқда.
АҚШдаги навбатдаги ғалаба, чемпионлик камарининг сақлаб қолиниши ва мағлубиятсиз сериянинг давом этиши Русланнинг профессионал фаолиятидаги муҳим натижалардан бири бўлди.
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