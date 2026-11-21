Ўзбекистон самбочилари Москвада 7 та медаль билан умумжамоа ғолиби бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москвада ўтказилган ШҲТ Очиқ кубогида иштирок этган Ўзбекистон самбо терма жамоаси 10 та мамлакат орасида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
- Мусобақага борган 7 нафар спортчининг барчаси 4 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, шоҳсупага кўтарилди.
- Олтин медалларга Сардор Олимжонов, Мухлиса Турдиева, Шариф Кушаев ва Мирзатилла Эгамназаров сазовор бўлди.
Москвада ўтказилган ШҲТ Очиқ кубогида Ўзбекистон самбо терма жамоаси ёрқин натижа қайд этди. Мусобақада 7 нафар спортчи билан қатнашган вакилларимиз 7 та медаль, жумладан, 4 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритишди. Бу натижа ўзбекистонлик самбочиларга 10 та мамлакат иштирок этган мусобақада умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаш имконини берди.
Ўзбекистонлик самбочилар 4 та олтин медаль қўлга киритди
Россия Федерациясининг Москва шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) Очиқ кубоги доирасида самбо бўйича мусобақалар якунланди. Унда Ўзбекистон терма жамоаси таркибида иштирок этган спортчилар барча 7 та вазн ва йўналишда медаль билан тақдирланишди.
Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани 4 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медали билан якунлади.
Мамлакатимиз вакилларининг медаллари қуйидагича тақсимланди:
Олтин медаллар:
−64 кг: Сардор Олимжонов;
−72 кг: Мухлиса Турдиева;
−71 кг (жанговар самбо): Шариф Кушаев;
−88 кг (жанговар самбо): Мирзатилла Эгамназаров.
Кумуш медаль:
−98 кг: Шоҳжаҳон Ғолибов.
Бронза медаллар:
−79 кг: Муҳаммадюсуф Юсуфжонов;
−54 кг: Шоҳида Хонтўраева.
Ўзбекистон 10 та мамлакат орасида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон самбо терма жамоаси 7 нафар спортчи билан қатнашиб, уларнинг барчаси мусобақа совриндорлари қаторига кирди. Тўрт нафар спортчининг чемпионликка эришгани, яна уч нафар вакилнинг медаль билан қайтгани терма жамоага умумжамоа ҳисобида юқори натижа қайд этиш имконини берди.
Шу тариқа, Ўзбекистон самбочилари ШҲТ Очиқ кубогида иштирок этган 10 та мамлакат терма жамоаси орасида биринчи ўринни банд этишди.
Мусобақанинг тақдирлаш маросимида Ўзбекистон спорт делегациясининг раҳбари, Ўзбекистон спорт академияси ректори Илҳом Турсуналиев ҳамда Ўзбекистон самбо ассоциацияси раиси Алишер Алимов иштирок этди.
Москвадаги натижа Ўзбекистон самбо терма жамоасининг халқаро майдондаги муваффақиятли иштирокларидан бири бўлди. 7 нафар спортчининг 7 та медаль билан қайтиши ва умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаши делегация учун мусобақанинг муваффақиятли якунланганини кўрсатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…