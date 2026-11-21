Жошуа Фьюрини саккизинчи раундда нокаут қилишга ваъда берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Энтони Жошуа Тайсон Фюри билан бўлажак жангда рақибини саккизинчи раундда нокаутга учратишига ишонч билдирмоқда.
- Британиялик собиқ жаҳон чемпиони жангни янада эртароқ якунлаш имкониятини ҳам истисно этмади.
- Мазкур тўқнашув 11 декабр куни Кардифф шаҳридаги 70 минг ўринли «Принсипалити» стадионида ўтказилиши режалаштирилган.
Энтони Жошуа Тайсон Фьюрига қарши эҳтимолий жангда рақибини нокаут билан мағлуб этишга ишонч билдирмоқда. Британиялик собиқ жаҳон чемпиони ҳамюрти билан рингдаги тўқнашувда ғалаба қозонишини, ҳатто жангни саккизинчи раундда якунлашини айтди. Бироқ Жошуа буни янада эртароқ амалга ошириш имкониятини ҳам истисно қилмади.
«Уни саккизинчи раундда нокаутга учратаман»
Британиялик боксчи Энтони Жошуа WBC йўналишининг собиқ узоқ йиллик чемпиони Тайсон Фьюрига қарши бўлажак жанг ҳақида гапирар экан, нокаут билан ғалаба қозонишга ишонч билдирди.
Жошуа The Sun нашрига берган интервьюсида рақибини саккизинчи раундда нокаутга учратишини таъкидлади. У ўзининг нокаут қайд этиш қобилиятига ишонч билан қарашини ва рингга ғалаба учун жанговор руҳда чиқишини билдирди.
«Мен нокаутлар бўйича мутахассисман. Уни саккизинчи раундда нокаутга учратаман. Албатта, буни дастлабки 30 сониядаёқ қилмасам. Бу — соф рақобат ва ғалабага шай питбулнинг жанговор руҳи. Рингга айнан шундай ғайрат билан чиқамиз», — деди Энтони Жошуа.
Жошуа ва Фьюри жангини 70 минг мухлис кузатиши мумкин
Бокс оламида катта қизиқиш уйғотиши кутилаётган Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри ўртасидаги беллашув 11 декабрь куни Кардифф шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Жанг Британиянинг Кардифф шаҳридаги 70 минг томошабинни ўз бағрига сиғдира оладиган «Принсипалити» стадионида ташкил этилади.
Жошуанинг саккизинчи раундда нокаут ҳақидаги баёноти ҳозирча жанг олдидаги ишончли прогноз ва рақобатга чорлов сифатида қаралмоқда. Рингдаги ҳақиқий натижа эса боксчиларнинг тайёргарлиги ва жанг давомидаги тактикасига боғлиқ бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…