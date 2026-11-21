Айрим аскарлар ҳарбий олийгоҳларга тестсиз қабул қилинади: кимлар имтиёзга эга?
Ўзбекистонда муддатли ҳарбий хизматни намунали ўтаган айрим аскарлар учун олий ҳарбий таълим муассасаларига киришда янги имтиёз жорий этилди. Энди республика ёки халқаро мусобақаларда, шунингдек, фан олимпиадаларида биринчи ўринни эгаллаган ва белгиланган талабларга жавоб берадиган ҳарбий хизматчилар ажратилган квота доирасида тест синовларисиз ўқишга қабул қилиниши мумкин.
Ҳукумат қарори билан муддатли ҳарбий хизматни ўтаётган аскарларнинг айрим тоифалари учун олий ҳарбий таълим муассасаларига имтиёзли қабул қилиш тартиби белгиланди. Унга кўра, муносиб натижаларга эришган, хизмат давомида ўзини кўрсатган ва махсус саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтган номзодлар учун тест синовларисиз ўқишга кириш имконияти яратилади.
Бироқ бу имтиёз барча муддатли ҳарбий хизматчиларга тааллуқли эмас. Қабул масъул вазирлик ва идораларга ажратилган йиллик квота ҳамда белгиланган саралаш талаблари асосида амалга оширилади.
Қайси аскарлар тест синовларисиз қабул қилиниши мумкин?
Янги тартибга мувофиқ, муддатли ҳарбий хизматни намунали ўтаган, республика ёки халқаро спорт мусобақаларида, шунингдек, фан олимпиадаларида биринчи ўринни қўлга киритган ҳарбий хизматчилар номзод сифатида кўриб чиқилади.
Улар масъул вазирлик ва идораларга ажратилган йиллик квота доирасида саралаб олинади. Бунда номзоднинг қайси тизимда ҳарбий хизмат ўтагани ва белгиланган дастлабки саралаш босқичларидан ўтгани ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Имтиёз қуйидаги таълим муассасаларига қабулда қўлланилади:
Амир Темур номидаги Давлат хавфсизлик хизмати академиясига — ДХХ тизимида муддатли ҳарбий хизматни ўтаган, дастлабки саралаш ва махсус касбий танлаш тадбирларидан муваффақиятли ўтган номзодлар;
Жамоат хавфсизлиги университетига — Миллий гвардия тизимида хизмат қилган ва дастлабки саралашдан ўтган номзодлар;
Олий ҳарбий таълим муассасаларига — масъул вазирликлар тизимида хизмат ўтаган, ҳарбий-профессионал йўналтириш ҳамда дастлабки саралаш натижаларига кўра тавсия этилган номзодлар.
Имтиёзли қабул учун квота ажратилади
Янги тартибда имтиёзли қабул учун алоҳида квоталар белгиланиши назарда тутилган. Ушбу квоталар Қуролли Кучлар сафида муддатли ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг умумий сонига мутаносиб равишда масъул вазирлик ва идоралар ўртасида тақсимланади.
Демак, спорт ёки фан олимпиадаларида юқори натижа кўрсатишнинг ўзи имтиёздан фойдаланиш учун етарли эмас. Номзод ҳарбий хизматни намунали ўтаган бўлиши, тегишли идора тизимида хизмат қилган бўлиши ва белгиланган саралаш босқичларидан муваффақиятли ўтиши керак.
Янги имтиёз қачон ва қандай ҳужжат асосида жорий этилди?
Мазкур ўзгартишлар Ҳукуматнинг тегишли қарори билан тасдиқланган. Қарорга киритилган ўзгартишлар 2026 йил 19 ноябрдаги 09/26/629/1145-сон ҳужжатда акс этган.
Янги тартиб Президентнинг 2026 йил 7 апрелдаги ПҚ–134-сон қарори ижроси доирасида белгиланди.
Шу тариқа, ҳарбий хизмат давомида юқори натижаларга эришган, спорт ёки илм-фан соҳасида ўз қобилиятини намоён қилган ёшлар учун ҳарбий таълим олишда қўшимча имконият пайдо бўлди. Бироқ имтиёздан фойдаланиш йиллик квота ва белгиланган саралаш мезонларига боғлиқ бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…