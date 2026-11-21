Россиялик мураббий Ўзбекистон футболчиларини мақтади: Тошкентда икки баҳс кутилади
Ўзбекистон аёллар футбол терма жамоаси Тошкентда Россиянинг 20 ёшгача бўлган футболчилардан ташкил топган терма жамоасига қарши иккита ўртоқлик учрашуви ўтказади. Беллашувлар 30 ноябрь ва 2 декабрь кунлари бўлиб ўтади. Россиялик мураббий эса ўзбекистонлик футболчиларни кучли ва жанговор рақиб сифатида эътироф этди.
Икки учрашув ҳам Тошкентда ўтказилади
Россия футбол иттифоқи (РФИ) расмий сайтида маълум қилинишича, Россиянинг U-20 аёллар терма жамоаси Ўзбекистон футболчиларига қарши иккита ўртоқлик баҳсида иштирок этади.
Ҳар икки учрашув ҳам Тошкент шаҳрида ташкил этилади. Беллашувлар тақвими қуйидагича:
30 ноябрь — биринчи ўртоқлик учрашуви;
2 декабрь — иккинчи ўртоқлик учрашуви.
Иккала баҳс ҳам Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Ушбу ўйинлар Ўзбекистон терма жамоаси учун халқаро майдонда ўз имкониятларини синаб кўриш, футболчиларнинг ўйин амалиётини ошириш ва жамоавий ҳаракатларни такомиллаштириш имкониятини беради.
Россиялик мураббий Ўзбекистон терма жамоасини мақтади
Россия U-20 аёллар терма жамоаси катта мураббийи Елена Медведь Ўзбекистон футболчилари билан бўлажак учрашувлар ҳақида фикр билдириб, рақиб жамоа уларга яхши таниш эканини таъкидлади.
Унинг айтишича, икки жамоа ўтган йили ҳам ўзаро майдонга тушган. Россиялик мутахассис ўзбекистонлик футболчиларнинг жисмоний кучи, жанговорлиги ва майдондаги курашчанлигини алоҳида қайд этди.
«Ўзбекистон терма жамоаси бизга яхши таниш: ўтган йили бу жамоа билан ўйнаганмиз. Бу — бақувват, жанговор таркибга эга жамоа, у майдонда курашни яхши билади ва рақибга ҳеч қачон бўшашиш имконини бермайди.
Ўйлайманки, биз қизиқарли ва фойдали ўйинларни кутяпмиз. Биз учун муносиб рақибга қарши ўзимизни синаб кўриш, жисмоний ва тактик тайёргарлигимизни баҳолаш, зарур ўйин амалиётига эга бўлиш учун бу яхши имконият. Ишончим комилки, ҳар икки учрашув ҳам томошабинлар учун қизиқ бўлади», — деди Елена Медведь.
Икки жамоани қизиқарли баҳслар кутмоқда
Россиялик мураббийнинг фикрларидан кўриниб турибдики, бўлажак учрашувлар ҳар икки жамоа учун ҳам оддий назорат ўйинидан кўра кўпроқ аҳамиятга эга.
Ўзбекистон футболчилари ўз майдонида халқаро рақибга қарши тажриба тўплаш имконига эга бўлса, Россия терма жамоаси жисмоний ва тактик тайёргарлигини баҳолашни мақсад қилган.
30 ноябрь ва 2 декабрь кунлари Тошкентда бўлиб ўтадиган икки учрашувда жамоаларнинг ҳақиқий имкониятлари майдонда намоён бўлади.
- #Ўзбекистон аёллар футбол терма жамоаси
- #Россия U-20 аёллар терма жамоаси
- #Елена Медведь
- #Ўзбекистон футбол ассоциацияси
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…