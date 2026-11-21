Ўзбекистонликларнинг ўртача умр кўриш ёши узаймоқда
1 дақиқа ўқиш26
Ўзбекистонда сўнгги 15 йил давомида аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги ошди. Статистик маълумотларга кўра, 2010 йилдан буён эркакларнинг туғилганда кутилаётган ўртача умр давомийлиги 71 ёшдан 75 ёшга етган.
Аёлларда ҳам бу кўрсаткич ўсган. 2010 йилда уларнинг ўртача умр кўриш давомийлиги 74,7 ёшни ташкил этган бўлса, кейинги 15 йилда 77,9 ёшгача кўтарилган.
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги ўртача умр давомийлиги фарқи ҳам қисқарган. 2010 йилда бу тафовут 3,7 йил бўлган, ҳозир эса 2,9 йилни ташкил этмоқда.
Шунингдек, Ўзбекистонда 85 ёш ва ундан катта аҳоли сони 168 973 нафарга етган. Уларнинг 86 805 нафари эркаклар, 82 168 нафари эса аёллардир.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…