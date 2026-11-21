Instagram’даги суратлар фожиага сабаб бўлди: 18 ёшли йигит опасини ўлдирди
Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ижтимоий тармоқлардаги суратлар ортидан оилавий фожиа юз берди. 18 ёшли йигит опасининг Instagram’даги фотосуратларини ўчиришни талаб қилган. Қиз бунга рози бўлмаганидан кейин улар ўртасида жанжал келиб чиққан ва йигит 23 ёшли опасига пичоқ билан ҳужум қилган. Оқибатда ёш аёл ҳаётдан кўз юмган.
Instagram’даги изоҳлар оилавий жанжалга сабаб бўлган
Маълум қилинишича, фожиали воқеа 2026 йил 16 ноябрь куни Боку шаҳрида содир бўлган.
Марҳума 23 ёшли рассом Гуляра Меҳтиева бўлиб, унинг ўлимида гумон қилинаётган шахс 18 ёшли ўгай укаси Ойхон Меҳдиевдир. Қайд этилишича, уларнинг отаси бир, оналари эса бошқа бўлган.
Ойхон Меҳдиев Озарбайжон давлат жисмоний тарбия ва спорт академиясининг иккинчи босқич талабаси бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, йигит опасининг ижтимоий тармоқларда эълон қилган суратларидан норози бўлган. Айниқса, фотосуратлар остида бегона эркаклар қолдирган изоҳлар унинг ғазабини қўзғатган.
У опасидан ушбу суратларни Instagram’дан ўчиришни талаб қилган. Бироқ Гуляра бундай қилишни истамаган. Оқибатда ака-ука ўртасида кескин келишмовчилик юзага келган.
Ошхонадаги жанжал фожиа билан якунланган
Хабарларга кўра, ўқишдан уйга қайтган Ойхон опаси билан ошхонада яна жанжаллашиб қолган. Баҳс давомида у пичоқ билан Гулярага уч марта зарба берган. Зарба юрак ва бўйин соҳаларига теккан.
Қизнинг бақириғини эшитган қўшнилар воқеа жойига ёрдам чақиришган. Гуляра шифохонага олиб борилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлишмаган.
18 ёшли йигит қўлга олинди
Ҳуқуқ-тартибот идоралари гумонланувчи Ойхон Меҳдиевни қўлга олган. Маълумотларга кўра, у сўроқ жараёнида жиноятни рашк сабабли содир этганини тан олган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Гумонланувчининг қилмишига ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнида берилади.
Бу воқеа ижтимоий тармоқлардаги суратлар ёки улар остида қолдирилган изоҳлар сабаб келиб чиққан низо қандай оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатувчи фожиали ҳолатдир. Бироқ ҳеч қандай рашк, келишмовчилик ёки шахсий норозилик инсон ҳаётига тажовуз қилишни оқлай олмайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…