iPhone 17 Pro ва Pro Max учун янги нархлар
iPhone смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди. Оддий моделлардан ташқари, Pro ва Pro Max версиялари ҳам турли хотира ҳажмлари билан таклиф қилинмоқда. iPhone 17 туркумида эса eSIM + eSIM ва SIM + eSIM вариантлари мавжуд. Ушбу қурилмаларнинг ҳар икки конфигурациясида 2 та IMEI рўйхатдан ўтган.
iPhone 15 ва 16 моделлари:
• iPhone 15, 128 ГБ — 659$
• iPhone 16, 128 ГБ — 849$
iPhone 16 Pro моделлари:
• 128 ГБ хотира — 1099$
• 256 ГБ хотира — 1199$
• 512 ГБ хотира — 1299$
iPhone 16 Pro Max моделлари:
• 256 ГБ хотира — 1299$
• 512 ГБ хотира — 1399$
eSIM + eSIM версиялари (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949$
iPhone 17 Air:
• 256 ГБ, Blue — 939$
• 256 ГБ, Black — 939$
• 256 ГБ, Gold — 939$
• 256 ГБ, White — 939$
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ, Orange — 1279$ (Mega Sale)
• 256 ГБ, Deep Blue — 1259$ (чегирма)
• 256 ГБ, Silver — 1339$
• 512 ГБ, Blue — 1499$
• 512 ГБ, Orange — 1299$ (чегирма)
• 512 ГБ, Silver — 1399$
• 1 ТБ, Orange — 1649$ (чегирма)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ, Deep Blue — 1369$
• 256 ГБ, Orange — 1389$
• 256 ГБ, Silver — 1439$
• 512 ГБ, Deep Blue — 1549$ (чегирма)
• 512 ГБ, Orange — 1499$ (чегирма)
• 512 ГБ, Silver — 1699$
• 1 ТБ, Orange — 1899$
• 1 ТБ, Blue — 1849$
• 1 ТБ, Silver — 1899$
• 2 ТБ, Blue — 2199$
• 2 ТБ, Orange — 2199$
• 2 ТБ, Silver — 2399$
SIM + eSIM версиялари (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949$
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ, Orange — 1349$
• 256 ГБ, Deep Blue — 1399$
• 256 ГБ, Silver — 1429$
• 512 ГБ, Orange — 1499$
• 512 ГБ, Silver — 1599$
• 512 ГБ, Blue — 1629$
• 1 ТБ, Orange — 1699$ (Mega Sale)
• 1 ТБ, Silver — 1879$ (чегирма)
• 1 ТБ, Blue — 1999$
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ, Deep Blue — 1399$ (чегирма)
• 256 ГБ, Orange — 1399$
• 256 ГБ, Silver — 1549$
• 512 ГБ, Orange — 1649$
• 512 ГБ, Blue — 1679$ (Mega Sale)
• 512 ГБ, Silver — 1729$
• 1 ТБ, Orange — 2029$
• 1 ТБ, Blue — 1949$
• 1 ТБ, Silver — 2099$
• 2 ТБ, Blue — 2399$
• 2 ТБ, Orange — 2399$
• 2 ТБ, Silver — 2499$
Барча нархлар 2026 йил 21 ноябрь ҳолатига келтирилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…