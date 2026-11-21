«Гвардиоланинг ўрнини босиш осон эмас»: Жо Харт Мареска ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»нинг собиқ дарвозабони Жо Харт янги бош мураббий Энсо Маресканинг жамоадаги дастлабки фаолиятини ижобий баҳолади.
- Унинг сўзларига кўра, Пеп Гвардиоладан кейин жамоани бошқариш ва унинг даражасини сақлаб қолиш ҳар қандай мутахассис учун катта синовдир.
- Айни пайтда 10 та турдан сўнг 21 очко жамғарган «Манчестер Сити» турнир жадвалида учинчи ўринда бормоқда.
«Манчестер Сити»нинг собиқ дарвозабони Жо Харт жамоанинг янги бош мураббийи Энцо Маресканинг дастлабки натижаларидан мамнун. Унинг фикрича, Пеп Гвардиоладан кейин жамоани бошқариш осон эмас, аммо италиялик мутахассис ишни яхши бошлаган. Харт Мареска қўл остидаги ўзгаришларни қизиқиш билан кузатаётганини таъкидлади.
«Гвардиоланинг ўрнини босиш осон эмас»
Жо Харт «Манчестер Сити» матбуот хизматига берган интервьюсида Энцо Маресканинг жамоадаги дастлабки фаолияти ҳақида фикр билдирди.
Собиқ дарвозабон Пеп Гвардиола клуб билан эришган ютуқларини алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, испаниялик мураббийдан кейин жамоани қабул қилиб олиш ва унинг даражасини сақлаб қолиш ҳар қандай мутахассис учун жиддий синов ҳисобланади.
Шунга қарамай, Харт Маресканинг дастлабки ишларини ижобий баҳолади.
«Гвардиоланинг ўрнини босиш осон эмас. Пеп „Манчестер Сити“ билан қўлдан келган барча совринларни қўлга киритди. Лекин ўнта тур ортида қолган ҳозирги пайтда айта оламанки, Мареска ишини яхши бошлади. Жамоанинг унинг қўл остидаги старти менга ёқяпти.
Энцо жуда муҳим нарсани қайтадан қуриш устида ишлаяпти. Унинг қўлидан нима чиқишини қизиқиш билан кузатяпман», — деди Жо Харт.
«Манчестер Сити» АПЛда учинчи ўринда
Англия Премьер-лигасида ўтказилган 10 та турдан кейин «Манчестер Сити» ҳисобида 21 очко мавжуд. Манчестерликлар турнир жадвалида учинчи ўринни эгаллаб турибди.
Жамоа пешқадам «Арсенал»дан олти очко ортда қолмоқда. Бу эса чемпионлик пойгасида ҳали катта кураш кутаётганини англатади.
Хартнинг фикрлари Маресканинг фаолиятига берилган ижобий баҳо бўлса-да, янги мураббийнинг ҳақиқий имкониятлари мавсум давомидаги натижалар, жамоанинг ўйин сифати ва совринлар учун курашдаги иштироки орқали янада аниқ намоён бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…