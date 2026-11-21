«Насаф» «Машъал»ни мағлуб этиб, Суперлигада 4-ўринга кўтарилди
Ўзбекистон Суперлигасининг 28-турида «Насаф» ўз майдонида «Машъал»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Қаршиликлар ғалабани учрашувнинг сўнгги қисмида таъминлади: Юсуф Отубанжо 78-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Аденис Шала 90+3-дақиқада якуний натижани ўрнатди. Бу ғалаба «Насаф»га турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилиш имконини берди.
Қаршидаги баҳсда мезбонлар рақиб дарвозасини забт этиш учун анча вақт кутишга мажбур бўлди. Учрашувнинг асосий қисмида ҳисоб очилмади. Бироқ 78-дақиқада Юсуф Отубанжо жамоасини олдинга олиб чиқди.
Қўшиб берилган вақтда эса Аденис Шала яна бир бор «Машъал» дарвозасини ишғол қилиб, «Насаф»нинг ғалабасини мустаҳкамлади. Шу тариқа, Қарши клуби муҳим уч очкога эга бўлди.
«Насаф» турнир жадвалида тўртинчи ўринга чиқди
Ушбу ғалабадан кейин «Насаф»нинг очколари 48 тага етди. Қаршиликлар Суперлига турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди.
«Машъал» эса 5 очко билан охирги поғонада қолмоқда. Муборак клубининг Суперлигадан тушиб кетиши аввалроқ маълум бўлган эди.
«Насаф» — «Машъал» учрашуви статистикаси
Суперлига, 28-тур
«Насаф» — «Машъал» — 2:0
Голлар: Юсуф Отубанжо (78), Аденис Шала (90+3).
Огоҳлантиришлар: Рустамов (56), Ифеани (81).
«Насаф»: Неъматов, Комилов (Муртазоев, 46), Давронов, Ғайбуллаев, Гудушаури (Отубанжо, 46), Рустамов (Эшмуродов, 79), Раҳматов, Абдираҳматов (Абдуназаров, 79), Муҳитдинов, Шала, Абдухолиқов.
«Машъал»: Русанов, Бошняк (Пармонқулов, 65), Асқаров, Тўхтасинов, Исмоилов (Кўчаров, 82), Акрамов, Раҳимов, Ғанихонов (Тожиддинов, 12), Ифеани (Жовлиев, 82), Абдураимов, Муртозаев (Ярашев, 46).
Қаршиликлар мавсумни юқори поғонада якунлашга интилмоқда
«Машъал» устидан қозонилган ғалаба «Насаф» учун турнир жадвалидаги ўрнини яхшилаш йўлида муҳим қадам бўлди. Жамоа ҳисобидаги 48 очко уни тўртинчи ўринга олиб чиқди.
Муборакликлар эса Суперлигадаги иштирокини якунлаш арафасида турибди. 28-турдаги мағлубиятдан кейин ҳам улар 5 очко билан жадвалнинг энг қуйи поғонасида қолди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…